Tuchel: "Da können Ansprüche entstehen, die nicht mehr helfen"

Nach dem Viertelfinal-Aus in der Königsklasse muss der FC Bayern das Minimalziel Meisterschaft retten. Thomas Tuchel will sich dafür nicht schämen müssen.

Ein neues Bild ist es nicht mehr seit dem Triple-Gewinn 2020. Ein Bayern-Trainer, ob nun Hansi Flick, Julian Nagelsmann oder Thomas Tuchel, muss das Ausscheiden aus einem Pokal-Wettbewerb erklären und dabei zuhören, dass die mögliche Meisterschaft, die elfte in Folge, eher als Trostpreis angesehen wird. "Ich kann nachvollziehen, dass drei Jahre ohne Halbfinale im Pokal nicht genug sind", sagte Tuchel am Freitag. "Dass wir uns da hinterfragen und deutlich unseren Ansprüchen hinterherhinken."

Anders sieht es der jetzige Bayern-Trainer aber in puncto Königsklasse: "Ich kann drei Jahre Viertelfinale in der Champions League nicht als Krise erkennen." Schließlich hießen die Gegner dort Paris oder Manchester City. Oder Villarreal. "Es ist mein eigener Anspruch, ins Viertelfinale zu kommen, ein sehr ambitionierter, aber auch realistischer Anspruch. Wir sollten nicht vergessen, mit wem wir uns messen in Europa. Ich halte es für unangebracht, ein Ausscheiden im Viertelfinale pauschal als Krise anzusehen, in der alle alles hinterfragen müssen."

Ich habe in Paris erlebt, wie schade es teilweise ist, dass Meisterschaftstitel als selbstverständlich angesehen werden. Thomas Tuchel

Liverpool oder Arsenal stünden schließlich auch nicht im Viertel- oder Halbfinale, führte Tuchel an. "Es waren große Klubs nicht im Viertelfinale." Und dennoch ist es nach den enttäuschenden Vorjahren bei Bayern einfach nicht mehr genug, unter die letzten Acht zu kommen. Ob man ManCity nun "zweimal am Haken hatte" oder nicht, es reichte halt nicht fürs Weiterkommen.

Bleibt also wieder "nur" die Meisterschaft, die Tuchel vor dem Auswärtsspiel bei seinem Ex-Klub Mainz in einem fast vierminütigen Monolog selbst einmal in Anführungszeichen setzte. "Ich habe in Paris erlebt, wie schade es teilweise ist, dass Meisterschaftstitel als selbstverständlich angesehen werden", erklärte er. "Man kann man auch nicht erwarten, dass das so abgefeiert wird, wie wenn ein Underdog Meister wird. Es ist ein bisschen schade, aber ich glaube, es geht selbst vielleicht den Spielern so, dass das irgendwann fast zur Normalität wird."

Und dennoch soll es nach Ansicht des Trainers eben nicht ganz normal werden, sich auch für diesen Titel, der über 34 Spieltage entschieden wird, zerreißen zu wollen. Wohlwissend, dass ein Verfehlen des elften Titels in Folge das brodelnde Fass an der Säbener Straße wohl zum Überlaufen bringen würde. "Wir müssen uns eingestehen, dass wir uns für diesen Meistertitel nicht schämen müssen. Da können sonst Ansprüche entstehen, die nicht mehr helfen. Ich habe das in Paris erlebt, da ist es dann irgendwann nicht mehr genug, Meister zu werden, sondern es darf vielleicht maximal ein Unentschieden geben in der Saison, man muss immer mit drei Toren Unterschied gewinnen."

Ein Auswärtsspiel in Mainz klingt natürlich nicht so sexy wie ein Europokalabend gegen ManCity. "Es wird dann abgewertet, was es bedeutet, morgen in Mainz zu spielen. Das wird alles zur Normalität. Wir dürfen uns nicht schämen, dass das jetzt eng ist." Dass der einstige Neun-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Dortmund nur noch zwei Zähler beträgt. "Es darf nicht peinlich sein, jetzt in Mainz den Kampf anzunehmen und vielleicht auch einen engen Sieg mit nach Hause zu nehmen. Wir müssen unser Verhalten anpassen und uns erlauben, darum zu kämpfen. Auch in einzelnen Spielen darum zu kämpfen." Damit nicht auch noch das Minimalziel verfehlt wird. Das zwar normal sein mag, das beim teuersten Kader der Vereinsgeschichte aber auch normal sein muss.