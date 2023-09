Tuchel bremst bei Neuer - Trio vor Rückkehr

Gute Nachrichten für Thomas Tuchel: Die Innenverteidiger Dayot Upamecano und Min-jae Kim stehen ebenso wie Thomas Müller vor der Rückkehr - allerdings noch unter Vorbehalt.

Rechtzeitig vor dem Spitzenspiel in Leipzig kehrte Bayerns Thomas Müller in das Training zurück IMAGO/Smith

Das beim 4:0-Pokalsieg bei Preußen Münster pausierende Trio trainierte am Donnerstag wieder. "Ohne Beschwerden, sie haben bislang keine Reaktion gezeigt", sagte Bayerns Trainer am Freitag auf der Pressekonferenz. Allerdings sei die Intensität nicht hoch gewesen, deshalb verkündete Tuchel diese Neuigkeit "mit Vorbehalt. Wenn alles so bleibt, stehen alle drei im Kader".

Eine endgültige Entscheidung werde erst nach dem Abschlusstraining am Freitagnachmittag fallen. Damit bleibt das Innenverteidiger-Duo Noussair Mazraoui/Leon Goretzka aus dem Pokalspiel vorerst eine Ausnahme, Upamecano und Kim werden sich den Leipziger Angriffen entgegenstellen.

Nicht mit dabei ist auch Manuel Neuer. Der Torwart wurde zwar am Donnerstag ins Mannschaftstraining teilintegriert, Tuchel bremste bei der Frage nach einem schnellen Comeback des Kapitäns jedoch. "Zunächst ist seine Rückkehr eine sehr gute Nachricht", begann Tuchel, "er hat ein bisschen als Feldspieler mitgewirkt, stand bei Abschlüssen anschließend im Tor. Das war eher Bewegungstherapie, wir müssen die Kirche im Dorf lassen." Von einer vollen Teilnahme am Mannschaftstraining sei der 37-Jährige jedoch noch "ein paar Tage oder Wochen" entfernt. Schnell könne es erst dann gehen, wenn Neuer voll dabei sei. "Es ist alles im Plan, weiter sollten wir ihn mit Zeitplänen nicht belasten."

Tuchel gibt keine genaue Prognose bei Gnabry ab

Auch bei Serge Gnabry, der sich in Münster den Unterarm gebrochen hatte, wollte Tuchel keine genaue Prognose abgeben, sprach vage von vier bis sechs Wochen. Der Angreifer könne viel individuelles Training machen, werde konditionell nicht viel verlieren. Allerdings müsse man mit Körperkontakt vorsichtig sein, bei einem Sturz etwa dürfe sich Gnabry natürlich nicht mit der Hand abstützen. Tuchel hofft, dass Gnabry mit Schiene spielen kann, wenn die Ärzte aus medizinischer Sicht grünes Licht geben, das würde die Ausfallzeit, wenn überhaupt, aber nur gering verkürzen.

Verzichten muss Tuchel in Leipzig zudem aus Matthijs de Ligt, der noch an einem Schlag aufs Knie aus dem Spiel gegen Bochum laboriert.