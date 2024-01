Tuchel bestätigt: Dier vor Wechsel zum FC Bayern

Eric Dier (29) steht unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Bayern. Wie FCB-Coach Thomas Tuchel am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend bestätigte, befindet sich der englische Abwehrspieler von Tottenham Hotspur bereits in München, um den Medizincheck zu absolvieren. Damit ist der gewünschte Neuzugang für die Defensive gefunden. Beim FCB würde Dier mit Harry Kane auf einen alten Bekannten treffen.