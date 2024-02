Tuchel besser als Heynckes: Der Punkteschnitt der Bayern-Trainer

Platz 10: Udo Lattek - 2,07 Punkte

Udo Lattek trainierte den FC Bayern zweimal: Von 1970 bis 1975 und in den vier Saisons zwischen 1983 und 1987. Dabei fuhr er in 299 Spielen 620 Punkte ein - im Schnitt also 2,07 Punkte. imago images