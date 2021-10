Tuchel bangt um Werner und Lukaku

Mit 4:0 siegte der FC Chelsea am Mittwochabend in der Champions League gegen Malmö und übernahm damit Platz zwei in der Gruppe H. Ein paar Sorgenfalten gab es anschließend dennoch bei Coach Thomas Tuchel.

Sorgenvoll: Chelsea-Coach Thomas Tuchel (li.) mit dem angeschlagenen Romelu Lukaku. imago images