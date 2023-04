Tuchel antwortet Mazraoui: "Ich will auch, dass er mehr spielt"

Noussair Mazraoui ist mit seinen Einsatzzeiten beim FC Bayern nicht zufrieden. Trainer Thomas Tuchel hat eine "Message" für ihn und andere Reservisten.

An diesem Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) winkt Noussair Mazraoui eine Premiere: sein erster Startelfeinsatz seit dem Trainerwechsel beim FC Bayern - der erste seit November gar. Weil Alphonso Davies das Heimspiel gegen Hertha BSC wegen einer Muskelbündelverletzung verpasst, dürfte Joao Cancelo auf die Linksverteidigerposition rutschen und Mazraoui den Weg nach rechts hinten ebnen.

Der WM-Vierte mit Marokko war nach seiner Herzbeutelentzündung beim Rekordmeister immer weiter ins Hintertreffen geraten und hatte zuletzt via "Bild" frustriert erklärt, er fühle sich "vergessen": "Wenn die Situation so bleibt, ist das nicht das, was ich will! Und nicht das, was ich verdient habe." Wie denkt Thomas Tuchel darüber?

Tuchel: Lieber Leistung als Interviews

"Ich bin nie jemandem böse, weil ich nie was lese", sagt der Nagelsmann-Nachfolger, "deshalb hat es keinerlei Einfluss, wie ich mit einem Spieler umgehe." Gleichwohl sollten seine Spieler "noch viel besser durch Leistung als durch Interviews" sprechen, findet Tuchel, der Mazraoui in Freiburg (1:0) erstmals für wenige Minuten einsetzte, ehe er ihn unlängst in Mainz (1:3) in der neunten Minute für den verletzten Davies brachte (kicker-Note 3,5).

"Klar, ich will auch, dass er mehr spielt", entgegnet Tuchel auf Mazraouis Frust-Interview. "Denn wenn er spielt, heißt das, er ist der beste Rechts- oder Linksverteidiger im Kader - wunderbar!" Der Trainer sieht seine Profis in der Pflicht: "Am Ende stellen sich alle selber auf. Das ist die Message. Jeder bekommt hoffentlich maximale Unterstützung von uns, und dann ist jeder gefordert."

Wenn du nur fünf Minuten bekommst, musst du in diesen fünf Minuten liefern. Thomas Tuchel

Jede noch so kleine Chance gelte es zu nutzen. "Bei Bayern München liegt der Standard so hoch, dass du, wenn du nur fünf Minuten bekommst, in diesen fünf Minuten liefern musst. Du kannst nicht werten - weder, gegen wen du den Einsatz bekommst, noch die Zeit. Das ist einfach der Standard in diesem Klub. Deshalb musst du immer, immer Topleistung bringen."

Einen Abschied nach nur einem Jahr in München hatte Mazraoui trotz Vertrags bis 2026 nicht ausgeschlossen. Der 25-Jährige ist damit einer von mehreren Bayern-Profis, deren Zukunft aktuell offen und nicht zuletzt von Tuchels Einschätzung abhängig ist. Dieser wird mit seinen Vorgesetzten bald tiefer in die Kaderplanung für die neue Saison eintauchen: "Es beginnt, glaube ich, nächste Woche, weil wir leider wieder eine ganze Woche haben." Lieber würde der FC Bayern dann ein DFB-Pokal-Halbfinale spielen.