Tuchel: Als ein Moment am Tresen sein Leben veränderte - Prägt er eine Bayern-Ära?

15:42Thomas Tuchel will beim FC Bayern eine lange, erfolgreiche Ära prägen. Beim Blick auf seine Karriere stellt sein Biograph Daniel Meuren aber fest: Tuchel hat oft "verbrannte Erde hinterlassen". In "Making of" schauen wir auf den Weg Tuchels bis zum Welttrainer, erklären, warum Jürgen Klopp und er wohl keine Freunde mehr werden, und beantworten die Frage, was passieren muss, damit er beim Rekordmeister kein Déjà-vu in Sachen Abschied erlebt.