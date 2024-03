Tuchel adelt Papa Neuer: "Ich hätte zu den anderen 19.999 gehört"

Als Papa trifft Manuel Neuer am Samstag auf Darmstadt - im Herbst sein erster Gegner nach dem Comeback. Thomas Tuchel wählte im Vorfeld Worte, die der Bayern-Keeper "wahrscheinlich nicht mag".

Ein kleines personelles Fragezeichen tilgte Thomas Tuchel bei seiner Pressekonferenz am Freitag schnell. Obwohl Manuel Neuer am Dienstag erstmals Vater geworden ist, steht seinem Einsatz am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Gastspiel bei Schlusslicht SV Darmstadt 98 nichts im Wege. "Er hatte schon zwei Tage Pause, das muss reichen", lächelte Tuchel, der seinen Kapitän noch am Freitag zurück auf dem Trainingsplatz erwartet, damit dieser am Tag darauf "beflügelt" das Tor des FC Bayern hüten kann. "Ich habe gehört, dass es der Mama und dem Kind gut geht, also geht es dem Papa erst recht gut."

Beim 8:0 gegen Darmstadt Ende Oktober hatte Neuer nach monatelanger Pause wegen seines komplizierten Beinbruchs sein Comeback gefeiert, inzwischen scheint klar, dass er auch bei Heim-EM im Sommer zwischen den Pfosten stehen wird. Das hatte ihm nicht jeder zugetraut.

"Das hat mich schon geschockt"

"Einer von 20.000, einer von 20 Millionen Spielern", schätzte Tuchel, schaffe es, so zurückzukommen. "Ich hatte ja das zweifelhafte Vergnügen, mit Manu über seinen Unfall zu sprechen. Und das, was er und die behandelnden Ärzte mir geschildert haben, hat mich schon geschockt." Doch Neuer ließ sich nicht kleinkriegen - auch nicht von den Rückschlägen in der Reha, den "kleinen Korrekturen, kleinen Operationen an der Schiene, den Platten, den Schrauben, die letztendlich auch den Durchbruch gebracht haben".

Kurzum: "Was Manu da durchgezogen hat und durchzieht, kann man gar nicht hoch genug bewerten, das ist einzigartig: so offen zu sein für den ganzen Weg, dabei nie die Zuversicht zu verlieren und so überzeugt zu sein, dass er zurückkommt", adelte Tuchel seinen Torhüter, der nach 23 Pflichtspielen auf einen kicker-Notenschnitt von 2,96 kommt. "Ich gehöre mit Sicherheit auch zu den anderen 19.999, die es nicht geschafft hätten" - oder eben zu den 19.999.999.

Neuer, da wiederholte sich Tuchel gerne, sei "in allen Bereichen absolute Weltklasse" und im "Torwartspiel, in der Ausstrahlung, in der Antizipation von Situationen einfach eine ganz eigene Liga". Wie diese Lobeshymne beim 37-Jährigen wohl ankommt? "Wahrscheinlich mag er es nicht, dass wir so über ihn sprechen", wusste Tuchel. "Auch das zeichnet ihn aus."