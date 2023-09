Tua überragt bei Offensivspektakel - Packers beherrschen Bears auch mit Love

Im späten Fenster des ersten NFL-Spieltags haben es die Offenses so richtig krachen lassen. Dolphins und Chargers lieferten sich einen denkwürdigen Schlagabtausch, in Chicago feierte Rodgers-Nachfolger Jordan Love einen hervorragenden Einstand als Starter.

Tagovailoa und Herbert sorgen für Offensivspektakel

Die Miami Dolphins und die Los Angeles Chargers haben für das bislang wohl unterhaltsamste Spiel des ersten Spieltags gesorgt. Beide Offensiven liefen auf Hochtouren und wechselten sich fröhlich mit Touchdowns ab. Während bei den Chargers vor allem Star-Running-Back Austin Ekeler ablieferte, lief bei den Dolphins das Passing Game richtig heiß. Quarterback Tua Tagovailoa und sein Wide Receiver Tyreek Hill waren nicht zu stoppen. Knapp zwei Minuten vor Ende schaffte das kongeniale Duo den entscheidenden Touchdown zum 36:34, den die Defense im Anschluss ins Ziel brachte. Tagovailoa kam auf überragende 466 Passing Yards, Hill auf unfassbare 215 Receiving Yards.

Auch ohne Rodgers: Packers beherrschen Bears

Die Green Bay Packers haben ihr erstes Spiel nach der Ära Aaron Rodgers gewonnen. Die neueste Auflage der ältesten Rivalität der NFL gegen die Chicago Bears entschied das Team aus Wisconsin mit 38:20 für sich. Rodgers-Nachfolger Jordan Love erwischte dabei eine hervorragende Premiere als Starting Quarterback und warf gleich drei Touchdowns. Den Rest erledigte die Packers-Defense, die Bears-Quarterback Justin Fields vor konstant große Probleme stellte. Chicagos junger Spielmacher leistete sich einen Fumble und eine Interception, die Packers-Linebacker Quay Walker zum Touchdown zurücktrug.

Nach Traumstart: Brady sieht Eagles-Sieg in New England

Die Philadelphia Eagles haben ihre Super-Bowl-Ambitionen mit einem Auftaktsieg untermauert. Das Team um Quarterback Jalen Hurts, das im Februar noch im Endspiel knapp den Kansas City Chiefs unterlegen war, präsentierte sich gegen die New England Patriots direkt auf Betriebstemperatur und führte - unter anderem dank eines 70-Yard-Pick-Six von Cornerback Darius Slay - nach dem ersten Quarter schon mit 16:0. Die Patriots, die von Tom Brady auf der Tribüne angefeuert wurden, ließen sich aber bis zum Ende nicht abschütteln und hatten sogar zweimal die Chance, die Partie noch komplett zu drehen, doch Phillys Defense rettete das 25:20 am Ende ins Ziel.

Seattle bricht nach der Pause ein - Rams überraschen

Die Los Angeles Rams haben für eine Überraschung gesorgt und Division-Rivale Seattle eine empfindliche Start-Niederlage zugefügt. Der Super-Bowl-Champion von 2022, der in der Offseason zahlreiche Leistungsträger verloren hatte und mit zahlreichen No-Names angetreten war, drehte einen 7:13-Halbzeitrückstand noch in einen 30:13-Sieg. Der verletzte Star-Receiver Cooper Kupp wurde dabei von Tutu Atwell und Rookie Puka Nacua (beide 119 Yards) bestens vertreten, bei den Seahawks - im vergangenen Jahr noch Play-off-Team - lief nach der Pause gar nichts mehr zusammen.

Garoppolos Debüt gelingt: Raiders schlagen Broncos

Jimmy Garoppolo hat sein Debüt bei den Las Vegas Raiders erfolgreich gestaltet. In einem ausgeglichenen Spiel bei den Denver Broncos leistete sich der aus San Francisco gekommene Quarterback zwar zwischenzeitlich in Rückstand eine üble Interception in der Endzone, warf aber Mitte des vierten Viertels den entscheidenden Touchdown auf Wide Receiver Jakobi Meyers. Damit vermiesten die Raiders auch die Premiere von Sean Payton als Head Coach der Broncos.

