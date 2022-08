TSV Steinbach Haiger stattet Trainingsgast Breitfelder mit einem Vertrag aus

Der TSV Steinbach Haiger hat in der Offensive nachgelegt und Angreifer Danny Breitfelder unter Vertrag genommen, der schon sein einigen Wochen beim Südwest-Regionalligisten mittrainiert hatte.

Am Samstag platzte beim TSV Steinbach Haiger der Knoten, die fünf Tore beim 5:0-Sieg auswärts gegen den Bahlinger SC waren die ersten Erfolgserlebnisse der Hessen in der noch jungen Saison. Dennoch sah der TSV vorne noch Bedarf und hat am Montag die Verpflichtung von Danny Breitfelder verkündet.

Der 25-jährige Angreifer hat einen Vertrag bis 30. Juni 2024 unterschrieben und spitelte bis Sommer beim FC Rot-Weiß Koblenz. Für den Chemnitzer FC absolvierte er zwischen 2016 und Januar 2018 zwölf Drittligaspiele (ein Tor).

Eine Bereicherung

Trainer Ersan Parlatan hatte die vergangenen Wochen genug Zeit, Breitfelder im Training zu beobachten und sagt jetzt: "Danny ist ein Stürmer, der mit seiner Zielstrebigkeit, Laufbereitschaft, seinem Kopfballspiel und seinem Torabschluss uns nicht nur in der letzten Saison bei RW Koblenz aufgefallen ist. Er hat sich auch in den Trainingseinheiten sehr gut präsentiert, so dass wir uns entschieden haben, ihn gerne in unserer Mannschaft zu sehen. Er wird unser Offensivspiel mit Sicherheit bereichern."

Auch der Neuzugang ist froh, dass er ab sofort in Steinbach mehr als nur trainieren darf: "Ich war ja nun schon einige Zeit im Training mit dabei und habe so einen guten Eindruck über die Mannschaft, die Trainer und die Bedingungen beim TSV gewonnen. Von daher habe ich mich sehr über das Vertragsangebot gefreut und kann es kaum erwarten, auf dem Platz zu stehen und mitzuhelfen, unsere Ziele zu erreichen."