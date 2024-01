TSV Steinbach Haiger: Baustellen, Fragezeichen, Hoffnungsschimmer

Der TSV Steinbach Haiger ist eine der Enttäuschungen der bisherigen Saison in der Regionalliga Südwest. Dem eigenen Anspruch, um den Titel mitzuspielen, hinkt die Elf von Pascal Bieler weit hinterher. So ist die Situation zur Winterpause.

Ein kurzer Blick reicht, um die Gefühlswelt rund um den Regionalligisten TSV Steinbach Haiger einzufangen. Eigentlich ist es eine Zahl, die genügt. Acht. Auf diesem Tabellenplatz liegt der eigentliche Aufstiegsanwärter nach der Hinserie. Bereits 13 Punkte - auch wenn die Steinbacher noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben - trennt die Mannschaft von Trainer Pascal Bieler von der Tabellenspitze. Auf Rang 15, der womöglich auch den Abstieg herbeiführt, sind es währenddessen nur deren vier. Dramatische Zahlen, die an den Verantwortlichen nicht spurlos vorbeigehen. Die Analyse zeigt die Probleme der Mittelhessen auf.

Die Baustellen

Es krankt vorne wie hinten. Schon jetzt hat der TSV mehr Gegentore (34) kassiert als in der kompletten Vorsaison (31). Während die Gegner selbst viel zu einfach zu Treffern kommen, muss sich die Bieler-Elf jede Tormöglichkeit hart erarbeiten. In der vergangenen Spielzeit stellten die Steinbacher zusammen mit der U 23 der TSG Hoffenheim die beste Offensive (80 Tore). Aktuell ist der Angriff in der Regionalliga bestenfalls nur Mittelmaß. Dafür ausschlaggebend ist sicherlich die mangelnde Erfolgsquote bei den Neuzugängen.

Die Hoffnungsschimmer

Um ehrlich zu sein, gibt es auf dieser Seite der Medaille nicht viel zu nennen. Herauszuheben ist sicherlich Verteidiger Nino Miotke, der sich nach schwierigen Jahren mit einigen Verletzungen und wenig Spielzeit erst in die Mannschaft zurückgekämpft und später zum Chef der Defensive entwickelt hat. Ein Lob haben sich auch der 21-jährige Christopher Wähling, Leihspieler Christoph Maier und Sturmhoffnung Ertan Hajdaraj verdient.

Die Fragezeichen

Mit März-Beginn verlässt Geschäftsführer Arne Wohlfarth den TSV in Richtung HSG Wetzlar. Damit geht einher, dass die Steinbacher vor einer schwierigen Winter-Transferphase stehen. Auch wenn es bisher noch überraschend ruhig ist, steht so gut wie sicher fest, dass die Mittelhessen handeln wollen und müssen. Wie der Abgang Wohlfarths diese Pläne jedoch beeinflusst, wird sich zeigen.

Die Prognose

Die Bieler-Elf startet am 22. Januar in die Vorbereitung. Neben vier Testspielen gegen unter anderem die Würzburger Kickers ist kein Trainingslager geplant. Für den Übungsleiter wird es darauf ankommen, seiner Mannschaft wieder den Geist der vergangenen Rückrunde einzuhauchen. Nach ganz vorne ist der Zug aber bereits abgefahren. Um die Minimalchance jedoch zu wahren, müssen Siege her - vor allem Anfang März gegen die Stuttgarter Kickers. Sollte dies nicht gelingen, muss der TSV aufpassen, nicht endgültig in den Kampf um den Ligaverbleib zu rutschen.