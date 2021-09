TSV Schwabmünchen beendet Kapitel Maiolo

Bayernligist TSV Schwabmünchen hat die Reißleine gezogen und Trainer Paolo Maiolo von seinen Aufgaben als Trainer entbunden.

Der TSV Schwabmünchen steckt in der Bayernliga Süd tief in einer sportlichen Krise. Deshalb zogen die Verantwortlichen nun die Reißleine. Paolo Maiolo, der seit 2017 beim Bayernligisten im Amt war, wurde von seinen Traineraufgaben entbunden. Dieser Schritt erfolge schweren Herzens, schreibt der Verein in den sozialen Medien. Grund für die Trennung sei das erfolglose Abschneiden in der aktuellen Saison. Das sieht derzeit wie folgt aus: Abstiegsplatz, acht Zähler aus 13 Spielen, zudem nur zwei Punkte aus den letzten acht Begegnungen und bereits ein riesiger Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. Hinzukommen im Schnitt zwei Gegentreffer und nur neun eigens erzielte Tore. Zu viel für die Führungsriege des Vereins, die sich nun freilich neue Impulse erhofft. Ob ein Nachfolger diese liefern kann, bleibt natürlich abzuwarten. Erst einmal muss der TSV Schwabmünchen einen neuen Trainer überhaupt finden. Bis dahin sollen die Führungsspieler des Teams das Training leiten.

Am Sonntag wartet dann der Tabellenzweite Donaustauf auf die Kicker aus dem Landkreis Augsburg. Es gibt sicherlich leichtere Aufgaben in einer solch turbulenten Woche.