TSV Sasel zeigt beim Bramfelder SV Dominanz pur

Der TSV Sasel sortiert sich in Staffel 1 der Oberliga Hamburg offenbar oben ein. Das 4:1 beim Bramfelder SV war nicht nur hochverdient, sondern auch der dritte Sieg im vierten Spiel.

"Die Null muss weg", so oder so ähnlich lautete der Plan des Bramfelder SV für das Nachholspiel gegen den TSV Sasel. Doch die Gäste, die mit sechs Punkten auf der Habenseite anreisten, nahmen am Freitag sofort die Zügel in beide Hände und dominierten die Begegnung. Das erste Mal auf der Anzeigetafel machte sich das in der 20. Minute bemerkbar, als der BSV eine Flanke nicht richtig klären konnte und Kourkis den zweiten Ball maßgenau serviert bekam. Rund 120 Sekunden später segelte die nächste Hereingabe in den Bramfelder Strafraum, diesmal legte sich Nick Gerken in die Luft und platzierte den Ball per Fallrückzieher im Tor.

Sasel konnte sich aufgrund der Führung und der fortwährenden Überlegenheit auch eine etwas verschwenderische Chancenverwertung leisten. Und ganz aufs jubeln musste der TSV ja auch nicht verzichten, Toksöz verwandelte kurz vor der Pause einen Foulelfmeter. Mit dem 4:0 durch Celikten (59.) waren auch die größten Hardcore-Pessimisten beruhigt, Bouveron gelang in der 72. Minute immerhin noch der Ehrentreffer.

Eine besondere Einwechslung ist aus der 89. Minute notiert, denn Angreifer Marcus Borgmann feierte wenige Stunden nach seinem Transfer prompt sein Debüt im Sasel-Dress und darf sich mit seiner neuen Mannschaft aktuell erster Verfolger des prominenten und ambitionierten Führungsduos TuS Dassendorf und Concordia Hamburg nennen.