TSV Sasel frustriert Concordia - Geht da noch was für Lohbrügge?

Der TSV Sasel hat nach Rückstand das Spitzenspiel bei Concordia Hamburg noch gedreht. An der entscheidenden Grenze zwischen Platz fünf und sechs darf der VfL Lohbrügge das Rechnen anfangen, während die TuS Dassendorf ohne Martin Harnik auf dem Feld wieder gewinnen konnte.

Nach den ersten beiden verlorenen Punkten in der Vorwoche ist die TuS Dassendorf wieder in die Spur gekommen. Beim 2:1 gegen den SV Curslack-Neuengamme tat sich die ersten 20 Minuten nicht viel in beiden Strafräumen, dann kombinierte sich die TuS im Stile einer Spitzenmannschaft durch die gegnerische Hintermannschaft, Strömer flankte präzise auf Möller und der köpfte ein. Damit war Dassendorf auf Betriebstemperatur, bestimmte nun klar das Match. Flankengeber Strömer wurde in der 29. Minute nun selbst mit einem hohen Ball in Szene gesetzt, sein Kopfball landete zum 2:0 im Netz. Kurz vor der Pause hatte die Richter-Elf Glück, dass El-Nemr statt zum Anschlusstor nur die Latte traf. Der Spitzenreiter ging sehr fahrlässig mit seinen Chancen um, lag es vielleicht daran, dass Torjäger Harnik 90 Minuten auf der Bank saß? Wie auch immer, bei Dassendorf ging spätestens ab der 69. Minute das Zittern los, als Mokhlis mit einem Distanzschuss zum 1:2 traf. Hüben wie drüben gab es gegen Ende hin Chancen, bei Dassendorf rettete einmal Ahlschwede in höchster Not und bei einem Behrens-Freistoß abermals die Latte. SVCN-Spieler Hinze nahm in der 84. Minute sein Bein zu hoch und sah wegen wiederholtem Foulspiels Gelb-Rot.

Durch die Niederlage von Curslack-Neuengamme könnte womöglich noch was für die Teams auf den Plätzen sechs bis acht gehen. Der HSV Barmbek-Uhlenhorst und der Meiendorfer SV nahmen sich im direkten Duell aber gegenseitig die Punkte weg (1:1), wobei BU froh sein konnte, überhaupt etwas mitgenommen zu haben, denn bis zum Tor von Erichsen in der vierten Minute der Nachspielzeit roch es stark nach einem Auswärtssieg des MSV.

Anders die Lage beim VfL Lohbrügge: Der kam dank des 1:0-Sieges beim Schlusslicht Bramfelder SV auf sechs Punkte an Curslack-Neuengamme heran. Diesen Punkteabstand weist zwar auch Barmbek-Uhlenhorst auf, hat allerdings ein Spiel mehr absolviert als der fünftplatzierte SVCN und der VfL Lohbrügge (6.). Für Lohbrügge wurde kurz vor der Pause Karow zum Matchwinner, der eine Hereingabe von Metzler über die Linie bugsierte.

Im Topspiel bei Concordia Hamburg zeigte der TSV Sasel am Freitag viel Moral. Bölter brachte "Cordi" in einem bis dato an Höhepunkten armen Spiel in Führung, als er einen verunglückten Klärungsversuch von Take nutzte und freistehend einschob (38.). Gut drei Minuten nach der Pause machte Take seinen Fehler wieder gut, eine Toksöz-Flanke köpfte er aus kurzer Distanz ins Tor. Die Gastgeber gingen mit optischem Übergewicht in die Schlussphase, doch Sasel war effizienter. Einen Abpraller drückte Toksöz über die Linie (84.). Frust bei Concordia, Saglam bekam in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot wegen Ballwegschlagens.

Da es beim Hamm United FC einen Corona-Fall gab, wurde die Partie gegen den USC Paloma auf den 10. Dezember verlegt.