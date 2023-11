TSV Rain/Lech: Mit neuem Cheftrainer zur alten Stabilität?

Das Kalenderjahr 2023 ist zweifelsohne eines der dunkleren in der Vereinshistorie des TSV Rain/Lech. Nach wirtschaftlichen Existenzproblemen und dem sportlichen Abstieg gab es zuletzt auch auf der Trainerbank häufiger Rotation. Damit soll nun Schluss sein.

Peilt den frühzeitigen Klassenerhalt in der Bayernliga Süd an: TSV Rain/Lech IMAGO/Beautiful Sports

In der vergangenen Saison hielten sich die Gerüchte über einen kompletten Rückzug des TSV Rain/Lech aus dem höherklassigen Fußball hartnäckig - mittlerweile hat sich der Verein nach dem Abstieg aus der Regionalliga aber wieder stabilisiert. Trotz finanzieller Einschnitte ist der Verbleib in der Bayernliga aus Vereinssicht weiterhin möglich und somit lediglich abhängig vom sportlichen Abschneiden. Dieses entsprach in der Hinrunde jedoch nicht dem Geschmack der Verantwortlichen, sodass man sich zur Trennung von Trainer Tjark Dannemann entschloss.

Mit David Bulik wurde anschließend ein neuer Mann verpflichtet, der bereits Stallgeruch mitbringt. "Einerseits war es schwer, Hiltenfingen hinter mir zu lassen - wir haben dort für einen Kreisligaverein viel aufgebaut und Spieler und Verein sind mir ans Herz gewachsen. Andererseits kenne ich Rain ebenfalls, schließlich war ich bereits vier Jahre als Spieler hier", erörtert der 39-Jährige die Beweggründe für seinen Wechsel unter der Saison. "Es gab ein langes Gespräch mit dem sportlichen Leiter, danach habe ich mich relativ schnell entschieden. Am Ende ist die Bayernliga auch eine gute Chance für mich persönlich."

Arbeitssieg zum Debüt

Viel Zeit zur Vorbereitung auf die neue Aufgabe blieb nicht - immerhin absolvierten Mannschaft und Trainer vor dem Gastspiel in Sonthofen zwei gemeinsame Trainingseinheiten. "Ich habe daher auch nur Kleinigkeiten verändert und versucht viel mit den Jungs zu reden", beschreibt Bulik die Ausrichtung vor der Partie beim Aufsteiger aus dem Allgäu. Bei kräftezehrenden, typischen Platzverhältnissen im Herbst lieferte der TSV dann aber eine stabile Leistung ab und überholt als Lohn den direkten Konkurrenten in der Tabelle. "Die erste Halbzeit war ordentlich, auch spielerisch haben wir das gezeigt, was der Platz hergab", fasst der Trainer zusammen, "in der zweiten Halbzeit hat uns am Ende ein bisschen die Power gefehlt und die Kraft hat nachgelassen." Nichtsdestotrotz brachten seine Mannen den 2:0-Erfolg nach Hause und klettern in der Tabelle auf Rang elf. Vier Punkte Puffer bestehen nun zum potenziell ersten Relegationsplatz - kein Wunder, dass die Rainer die gute Phase mit neun Zählern aus den vergangenen vier Partien nun fortsetzen wollen, um "so schnell wie möglich den Klassenerhalt erreichen zu können. Da zählt es jetzt bis zum Winter weitere Punkte zu holen."

Punkte sammeln vor dem Winter

Dieses Vorhaben soll dem Team in den Münchner Wochen gelingen, denn mit Heimstetten, Ismaning und zunächst Garching warten vor der Winterpause gleich drei Vereine aus der Landeshauptstadt. "In den kommenden Spielen wird es vor allem auf die Einstellung ankommen", schiebt Bulik Gedanken an feinen Fußball zunächst beiseite, "gerade Garching und Ismaning werden robust auftreten und gegen den Ball arbeiten, da müssen wir mental da sein. Anders geht es für uns nicht - schließlich sind vom letzten Jahr nur noch vier Spieler da und aufgrund des sehr großen Umbruchs fehlen noch die Automatismen in unserem Spiel."

An diesen Automatismen soll dann spätestens in der Wintervorbereitung gefeilt werden. "Ich bin zudem ein Trainer, der seine Mannschaft gerne im Ballbesitz sieht und nicht auf eine abwartende Spielweise setzt. Diesen Ansatz der Mannschaft zu vermitteln, wird der nächste Schritt sein. Das gilt insbesondere fürs Aufbauspiel, bei dem wir verschiedene Varianten anstreben, um flexibel zu sein." Das Potenzial für den angestrebten Spielstil scheint den ersten Eindrücken nach in der Mannschaft zu stecken, so vermittelte die Truppe nicht nur im ersten gemeinsamen Pflichtspiel, sondern gerade in der Trainingswoche einen "positiven und willensstarken Eindruck." Bestenfalls lassen sich jene Eindrücke wie bereits in Sonthofen weiterhin ins eigene Spiel integrieren, dann könnte der Bayernligafußball beim TSV frühzeitig ein Jahr Verlängerung erfahren - im Optimalfall dann gemeinsam mit David Bulik, dessen Vertrag vorerst bis Saisonende befristet ist.