TSV Nord Harrislee verliert Leistungsträgerin

Der abstiegsbedrohte Frauenhandball-Zweitligist TSV Nord Harrislee muss im Sommer eine Leistungsträgerin ziehen lassen. Jonna Schaube wechselt zur Saison 2024/2025 zu den Spreefüxxen Berlin und wird dort beim ambitionierten Hauptstadtverein als Kreisläuferin die nächsten Entwicklungsschritte gehen.

"Ich fühle mich bei den Nordfrauen sehr wohl und habe mich in dieser Saison sowohl handballerisch als auch persönlich weiterentwickelt. Allerdings bieten mir die Spreefüxxe einen Trainingsumfang und ein Umfeld, in dem ich hoffe, mich noch einmal weiterentwickeln zu können", erklärt Schaue ihren Wechsel in die Bundeshauptstadt. Dort wird sie den Kaderplatz von Tina Wagenlader einnehmen. "Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit und die zukünftigen Aufgaben bei den Spreefüxxen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen liefen sehr gut und haben mich schnell überzeugt."

"Sie ist eine junge talentierte Spielerin, die perfekt in unsere Mannschaft passt. Sie wird unser Spiel vorne und hinten um einiges bereichern und ich freue mich sehr darauf, mit ihr arbeiten und sie weiterentwickeln zu können", erklärt Berlins Trainerin Susann Müller und Managerin Britta Lorenz ergänzt: "Ich mag den norddeutschen Spielstil und Jonna ist eine sehr effektive Spielerin. Sie ist sehr stark in der Deckung und hat alles, was eine gute Kreisläuferin ausmacht. Obwohl sie schon eine sehr gute Spielerin ist, glaube ich, dass sie sich bei uns noch weiterentwickeln kann."

"Jonna hat sich nach ihrem Wechsel hervorragend eingelebt und stellt mit ihrer Persönlichkeit eine echte Bereicherung für unsere Nordfrauen-Mannschaft dar. Die Spreefüxxe Berlin haben ihr ein attraktives Rundum-Paket geschnürt, mit dem wir sowohl in der aktuellen sportlichen Situation als auch in der mittelfristigen Ausrichtung nicht konkurrieren können", erklärt Sascha Zollinger, Sportlicher Leiter der Nordfrauen.

Die 1,85 Meter große Kreisspielerin hat schon seit der letzten Saison eine tragende Rolle in Abwehr und Angriff eingenommen. Waren ihre Spielanteile beim TuS Lintfort zuvor noch eher überschaubar, integrierte sich die junge Ostholsteinerin, die aus der Jugend des VfL Bad Schwartau stammt, von Beginn an gut in die Nordfrauen-Mannschaft und nutzte die unterschiedlichen Trainingsmöglichkeiten im Athletik-, Individual- und Mannschaftstraining sehr zielstrebig. Mit bislang 59 Siasontoren ist sie zweitbeste Torschützin der Nordfrauen nach Rückraumspielerin Jane Andresen.

