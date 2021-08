TSV Havelse verpflichtet Froese

Ein weiterer Neuzugang für den TSV Havelse steht fest: Der 25-jährige Kanadier Kianz González-Froese verstärkt die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl.

In Zukunft für den TSV Havelse am Ball: Kianz Froese imago images/Kruczynski

Der kanadische Nationalspieler gab sein Profi-Debüt 2017 bei den Vancouver Whitecaps, ehe er 2017 nach Deutschland wechselte. Er stand bisher bei der Reserve von Fortuna Düsseldorf und beim 1. FC Saarbrücken unter Vertrag. Der TSV Havelse ist somit sein dritter Verein in Deutschland. In 28 Drittliga-Partien konnte er zwei Tore und vier Vorlagen verbuchen.

Froese selbst erklärte, dass ihn das Trainerteam "nach langem Überlegen und einigen Gesprächen überzeugt hat." Der Neuzugang ist "fest davon überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen werden.“ Das Ziel des Aufsteigers ist natürlich in erster Linie der Klassenerhalt in der 3. Liga.

Am Ende war es unsere Hartnäckigkeit, die ihn überzeugt hat. Rüdiger Ziehl

TSV-Trainer Rüdiger Ziehl ist froh, "dass sich Kianz am Ende doch für den TSV Havelse entschieden hat. Am Ende war es unsere Hartnäckigkeit, die ihn überzeugt hat, lukrative Angebote aus der Regionalliga auszuschlagen." Der sportliche Leiter Matthias Limbach nannte Froese einen "Wunschspieler für weitere Qualität und Erfahrung in der Offensive."

Der TSV Havelse gastiert nach der Niederlage in Unterzahl gegen Magdeburg am vergangenen Wochenende am Sonntag um 14 Uhr beim SV Wehen Wiesbaden, wo der Neuzugang dann erstmals im Kader des TSV stehen könnte.