TSV Havelse: Drei Neue für den Klassenerhalt

Der TSV Havelse hat mit drei Neuzugängen am "Deadline-Day" nachgebessert. Das Trio feierte am vergangenen Wochenende sein Debüt.

Das nennt man dann wohl eine Transferoffensive. Am sogenannten "Deadline-Day", dem letzten Tag, an dem Transfers für die laufende Spielzeit möglich waren, hat der TSV gleich drei neue Spieler verpflichtet. Mika Stuhlmacher, Timo Friedrich und Norman Quindt haben am 31. Januar einen Vertrag bei den Garbsenern unterschrieben.

Torwart Quindt ist in Havelse kein Unbekannter. Er hütete schon in der vergangenen Saison das TSV-Tor und hoffte nach der starken Drittliga-Spielzeit auf ein Profi-Angebot. Das kam nicht und so will der 26-Jährige nun seinem Ex-Klub helfen, in der Regionalliga zu bleiben. Eine Havelser Vergangenheit hat auch Friedrich. Der Defensivspieler kickte in der Jugend für den TSV und landete über Rot-Weiß Erfurt schließlich in Österreich. Nun kehrt der 25-Jährige zurück. Er soll den langzeitverletzten Gabriel Michalek ersetzen. Mit Stuhlmacher hat Florian Riedel, der Sportliche Leiter, zudem einen Mittelfeldspieler verpflichtet. Der 21-Jährige kommt aus der U 23 des FC St. Pauli nach Havelse.

"Unser Kader ist nicht so groß. Durch die Verletzten war es notwendig, noch einige neue Spieler zu holen. Unser Ziel ist der Klassenerhalt und dabei werden die drei Neuen uns behilflich sein", sagte Trainer Samir Ferchichi. Unter dem neuen Coach, der erst im September das Zepter übernahm, hat sich der Drittliga-Absteiger mittlerweile gefestigt. Der Absturz in die Oberliga sollte kein Thema sein. Das haben die Verantwortlichen mit der späten Transferoffensive untermauert.

Quindt stand bereits am Wochenende zwischen den Pfosten und hielt seinen Kasten beim 4:0 gegen den Bremer SV sauber. Friedrich und Stuhlmacher wurden jeweils eingewechselt.