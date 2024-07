TSV Hannover-Burgdorf verpflichtet deutschen Nationalspieler

Trotz der eigentlich abgeschlossenen Personalplanung für die kommende Saison 2024/25 ist die TSV Hannover-Burgdorf noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der Bundesligist hat sich auf der Rückraumposition verstärkt.

Der 26-jährige Lukas Stutzke wechselt aus dem Bergischen Land an die Leine und unterschreibt einen Vertrag für die kommenden drei Spielzeiten. Das bestätigte der Bundesligist am heutigen Montag (08. Juli) in einer offiziellen Meldung.

"Der gestandene Rückraum-Linke wird den Recken eine wichtige Option im Abwehrinnenblock und im Umschaltspiel nach vorne bieten. Zudem ist er im Angriff variabel einsetzbar", schreiben die Recken über den Neuzugang.

Stutzke "eine wichtige Option"

"Wir freuen uns sehr mit Lukas eine zusätzliche Verstärkung für unseren Kader verpflichtet zu haben", freute sich der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen über den Neuzugang. "Durch seine Qualitäten in der Abwehr, gerade im Innenblock, gewinnen wir eine weitere wichtige Option für unsere Mannschaft. Er zeichnet sich durch ein exzellentes Tempospiel aus, das der Mannschaft zusätzliche Dynamik und Schnelligkeit verleihen wird."

Auch Trainer Christian Prokop zeigte sich begeistert über den Neuzugang: "Ich bin sehr glücklich, dass sich Lukas für einen Wechsel nach Hannover entschieden hat. Er ist ein kompletter Handballer, der als Rückraumspieler im Innenblock deckt und über viel Zug zum Tor verfügt. Er war lange Zeit ein dominierender Spieler beim Bergischen HC und kennt die Bundesliga ganz genau. Jetzt wollen wir gemeinsam arbeiten, uns gemeinsam nach vorne entwickeln und eine erfolgreiche Bundesligasaison spielen."

Vom Absteiger zu den Recken

Der gebürtige Leverkusener feierte sein Debüt im Nationaltrikot im Jahr 2019. Seitdem traf Stutzke in 10 Spielen für die deutsche Nationalmannschaft 14-mal, dazu kommen zwei Teilnahmen bei einer WM (2021, 2023) und der Teilnahme bei der EM 2022. In der zurückliegenden Saison gelangen dem ehemaligen Junioren-Nationalspieler 104 Tore aus 33 Spielen. Vor dem festen Wechsel zum Bergischen HC in der Saison 2019/20 spielte Stutzke in der 2. Handball Bundesliga beim TSV Bayer Dormagen. Bereits in der Saison 2018/19 lief Stutzke per Doppelspielrecht für den Bergischen HC auf.

"Ich freue mich sehr darauf ein Teil der Recken-Familie zu werden. Die Gespräche mit dem Verein, insbesondere mit Christian, waren sehr positiv. Ich bin überzeugt, dass wir eine richtig gute Mannschaft zusammenhaben, mit der wir viel erreichen können. Ich freue mich riesig auf die neuen und spannenden Aufgaben in Hannover", zeigt sich der Neuzugang optimistisch.