TSV Hannover-Burgdorf verlängert mit Hannes Feise

Nachdem erst kürzlich Mannschaftskapitän Marius Steinhauser seinen Vertrag bei der TSV Hannover-Burgdorf verlängert hat, können die Recken die nächste Personalentscheidung vermelden: Eigengewächs Hannes Feise bleibt den Niedersachsen bis 2026 treu.

"Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag verlängert zu haben und weiterhin bei den Recken zu bleiben", betont Hannes Feise. Der Linksaußen, der in dieser Saison dem Mannschaftsrat der TSV Hannover-Burgdorf angehört, absolvierte mittlerweile 179 Bundesliga-Einsätze und 144 Tore.

"Durch den Verein, aber auch meine Familie und Freunde, fühle ich mich hier sehr heimisch und habe das perfekte Umfeld, um erfolgreichen Handball zu spielen", so Feise. "In meiner bisherigen Zeit konnten wir uns bereits einige Male für das Final4 im DHB-Pokal und die EHF European League qualifizieren. Das waren tolle Erlebnisse, die für mich auch in Zukunft einen großen Ansporn darstellen."

"Hannes ist ein total ehrgeiziger und bodenständiger Sportler, der sich seinen Weg vom Jugendhandball bis zu den Profis sehr fleißig erarbeitet hat", kommentiert Recken-Trainer Christian Prokop. "Damit ist Hannes ein direktes Vorbild für alle Spieler, die sich in unserem Nachwuchs befinden und dasselbe Ziel verfolgen."

Hannes Feise sei über die vergangenen Jahre "in unserer Mannschaft zu einer nicht wegzudenkenden Größe gewachsen, weil er meinungsstark ist und die nötige Aggressivität in jedem Deckungssystem mitbringt", findet Prokop lobende Worte. "Ich freue mich, dass er sich weiterhin zu 100 Prozent mit Hannover identifiziert und alles für den Erfolg geben wird."

Das aus Garbsen stammende Eigengewächs wechselte zur A-Jugend in den Unterbau des Vereins. Zu dem Zeitpunkt war der zwei Meter große Rechtshänder noch im Rückraum unterwegs. Im Alter von 21 Jahren gab er sein Debüt in der Handball-Bundesliga und erarbeitete sich zunehmend mehr Einsatzzeiten - allerdings auf der Außenbahn. Seit der Saison 2021/22 bildet er gemeinsam mit Vincent Büchner ein festes Duo auf Linksaußen.

"Wir freuen uns natürlich sehr, dass Hannes dem Verein erhalten bleibt und für mindestens zwei weitere Jahre in Hannover spielen wird", sagt Sven-Sören Christophersen. Der Sportliche Leiter der TSV Hannover-Burgdorf fügt an: "Er ist sehr variabel einsetzbar und damit eine absolute Allzweckwaffe für uns. Insbesondere in der Abwehr ist er sehr wertvoll und dazu eine große Identifikationsfigur, da er den Sprung aus der Recken-Schmiede in die erste Mannschaft geschafft und sich dort etabliert hat. Das ist eine gemeinsame Erfolgsgeschichte, die noch nicht zu Ende erzählt ist."