TSV Hannover-Burgdorf trennt sich vorzeitig von Co-Kapitän

Die TSV Hannover-Burgdorf trennt sich im Sommer 2024 vorzeitig von Kreisläufer Ilija Brozovic: Der Vertrag des 32-jährigen Co-Kapitäns hätte eigentlich noch Gültigkeit bis Sommer 2025 gehabt.

"Das war alles andere als eine einfache Entscheidung für uns. Wir sind allerdings davon überzeugt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, um einen neuen Impuls für die Zukunft zu setzen", erklärte Hannovers Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen den Abgang.

Christophersen fügte hinzu: "Ilija ist ein sehr verdienter Spieler, der sieben Jahre unseres Vereins mitgeprägt hat. Das ist eine lange Zeit und im heutigen Sport sicherlich nicht mehr selbstverständlich. Wir sind ihm für seinen Einsatz sehr dankbar und wollen bis zum Saisonende gemeinsam noch viel erreichen."

"Ilija Brozovic kam 2017 vom THW Kiel nach Hannover und entwickelte sich sowohl sportlich als auch menschlich schnell zu einer wichtigen Säule bei den Recken", so der Verein. In der Zeit gelangen dem Kreisläufer gemeinsam mit den Niedersachsen drei Qualifikationen für die EHF European League, drei Teilnahmen am Final4 des DHB-Pokals und 2019/20 mit Platz 4 in der Handball-Bundesliga die beste Platzierung der Vereinsgeschichte.

"Sieben schöne Jahre hier"

"Ich hatte mit meiner Familie sieben schöne Jahre hier in Hannover und kann auf viele besondere Erfahrungen zurückblicken. Für das in mich gesetzte Vertrauen in der Zeit bin ich dem Verein sehr dankbar. Sicherlich wird das nach dem letzten Heimspiel kein leichter Abschied, auch wenn das noch ein halbes Jahr hin ist. Ich freue mich auf die restlichen Spiele mit der Mannschaft und werde alles geben, damit wir unsere Ziele erreichen", so Ilija Brozovic selbst zu seinem Abgang.

Mittlerweile kommt Ilija Brozovic bei der TSV Hannover-Burgdorf auf 245 Bundesliga-Einsätze sowie 525 Tore und zählt zu den dienstältesten Spielern in der aktuellen Mannschaft. "Der Sympathieträger galt mit seinem großen Erfahrungsschatz in den vergangenen Jahren innerhalb des Teams als wichtige Persönlichkeit, die insbesondere den jüngeren Spielern stets Rede und Antwort stand", so der Verein. Daher machte Trainer Christian Prokop den Kroaten erst vor der Saison zum Co-Kapitän.

Über die Trennung im Sommer sagt Recken-Trainer Christian Prokop: "Ilija ist in unseren Reihen ein Führungsspieler, der insbesondere im taktischen Bereich in der Abwehr meinen verlängerten Arm darstellt. Er hat einen tollen Charakter, der für ein hohes Ansehen innerhalb der Mannschaft sorgt. Wir haben jetzt noch ein halbes Jahr zusammen, das wir genießen und erfolgreich gestalten wollen. Darauf dürfen sich die Recken-Fans freuen."