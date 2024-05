TSV Hannover-Burgdorf: Branko Vujovic geht vorzeitig, Färinger kommt als Ersatz

Die TSV Hannover-Burgdorf stellt sich zur kommenden Saison auf der rechten Rückraum-Position neu auf. Während der Montenegriner Branko Vujovic den niedersächsischen Handball-Bundesligisten verlässt, kommt dafür ein Färinger.

TSV Hannover-Burgdorf habe ursprünglich noch bis 2025 laufenden Vertrag auf Wunsch von Branko Vujovic vorzeitig aufgelöst, teilte der Verein am heutigen Freitag (10. Mai) mit. Ausgehend davon sind die Verantwortlichen der TSV Hannover-Burgdorf auf dem Transfermarkt tätig geworden und haben mit Vilhelm Poulsen einen Nationalspieler der Färöer-Inseln verpflichtet.

"Branko kam mit dem Wunsch auf uns zu, den Verein im Sommer zu verlassen. Dabei wollen wir ihm keine Steine in den Weg legen und möchten uns im gleichen Zug für seinen Einsatz bei den Recken bedanken. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute", so Hannovers Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen.

Branko Vujovic wechselte im Sommer 2022 nach Hannover. Zuvor stand er unter anderem mit Industria Kielce im Finale der EHF Champions League. Für die "Recken" erzielte der Linkshänder in 77 Pflichtspielen 206 Tore. Zu seinem Abgang sagt Vujovic: "Ich möchte mich beim Verein und dem gesamten Umfeld für die gemeinsame Zeit hier in Hannover bedanken. Der Schritt nach Deutschland und allgemein die Handball-Bundesliga waren sehr spannende Erfahrungen für mich. Auch wenn im Sommer ein neues Kapitel auf mich wartet, möchte ich bis zum Schluss alles geben, um mich erfolgreich aus Hannover und von den tollen Fans zu verabschieden."

"Wir haben zusammen zwei erfolgreiche Jahre erlebt, woran Branko mit seiner individuellen Stärke einen wichtigen Anteil hat. Allerdings möchte ich betonen, dass unsere gemeinsame Reise noch nicht vorbei ist und wir bis zum Schluss um den sechsten Platz kämpfen wollen. Dabei werden wir jeden einzelnen Spieler unserer Mannschaft brauchen", so Trainer Christian Prokop.

Dritter Neuzugang für Spielzeit 2024/25

Vilhelm Poulsen (rechts) mit Sven-Sören Christophersen Die Recken/Franziska Zech

Nach Joel Birlehm und Thomas Alfred Solstad haben die Recken nun den nächsten Neuzugang für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Vilhelm Poulsen hat einen Zweijahresvertrag bei der TSV Hannover-Burgdorf unterschrieben und wird mit der Rückennummer 9 auflaufen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die offene Lücke mit der Verpflichtung von Vilhelm schließen konnten. Er gilt als ein deckungs- und zweikampfstarker Spieler, der auch auf menschlicher Ebene gut in unser Team passt. Ich bin mir sicher, dass er gemeinsam mit Renars ein gutes Duo auf der halbrechten Position bilden wird", freut sich Sven-Sören Christophersen auf den Neuzugang.

Der 24-jährige Färinger wurde in Tórshavn geboren und hat bei H71 seine ersten Schritte im Profihandball vollzogen. Über Fram Reykjavik ging der Weg 2022 nach Dänemark zu Lemvig-Thyboron, wo der 1,90m große und 102 kg schwere Linkshänder seit zwei Jahren aktiv ist. Nun folgt im Sommer mit dem Wechsel zur TSV Hannover-Burgdorf ein neuer Abschnitt seiner noch jungen Karriere.

"Er hat uns besonders mit seinem Ehrgeiz und Abwehrverhalten überzeugt. Vilhelm bringt eine breite Spielanlage und Kämpfer-Mentalität mit, die unserer Mannschaft gut zu Gesicht stehen wird. Bei uns bekommt er die Chance, seine persönliche Entwicklung - die noch nicht vollumfänglich abgeschlossen ist - weiter voranzutreiben. Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit", hebt Christian Prokop die Fähigkeiten des Rückraum-Rechten hervor.

"Für mich geht mit dem Wechsel in die stärkste Liga der Welt ein riesiger Traum in Erfüllung. Ich hatte in den ersten Gesprächen mit Sören und Christian schnell ein gutes Gefühl. Daher bin ich ihnen für das Vertrauen sehr dankbar und freue mich auf die gemeinsame Zukunft. Es wird sehr besonders für mich, das erste Mal im Recken-Trikot vor den heimischen Fans aufzulaufen", sagt Vilhelm Poulsen.

Vilhelm Poulsen gehört zur goldenen Handball-Generation der 53.000 Einwohner großen Färöer-Inseln, die ihren Aufschwung erst kürzlich mit der ersten EM-Teilnahme eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Dementsprechend groß ist bei Poulsen besonders die Vorfreude auf die Bundesliga-Duelle gegen Elias Ellefsen á Skipagøtu (THW Kiel) und Hákun West av Teigum (Füchse Berlin), mit denen er gemeinsam im Dress der Nationalmannschaft Anfang des Jahres noch für Schlagzeilen gesorgt hat.