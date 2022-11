Cuni-Treffer bringt den Sieg: 1860 verpasst Anschluss an Elversberg

Der 1. FC Saarbrücken siegt im Duell um die Spitzenplätze und verkürzt den Rückstand auf 1860 München. Cunis Treffer sorgt für die zweite Löwen-Niederlage in Folge.

1860-Coach Michael Köllner nahm nach der 0:1-Niederlage in Bayreuth zwei Wechsel in seinem Anfangsaufgebot vor: Wein und Bär ersetzten Wörl und Lakenmacher in der ersten Elf.

Bei den Gästen aus Osnabrück setzte Interimstrainer Rüdiger Ziehl ebenfalls auf zwei personelle Wechsel: Im Vergleich zum 0:0 gegen Meppen machten Zellner und Steinkötter Platz für Thoelke und Cuni.

Boeder klärt auf der Linie

Bis zur ersten richtig guten Torgelegenheit der Partie vergingen 17 Minuten, ehe Deichmann einen Kopfball nach Flanke von Steinhart freistehend am zweiten Pfosten in die Arme von Saarbrücken-Keeper Batz setzte. Die größte Chance im ersten Durchgang hatten dann ebenfalls die Löwen: Nach starker Seitenverlagerung von Bär brach Deichmann an der rechten Strafraumkante durch und flankte die Kugel flach in die Mitte. Dort grätschte Saarbrückens Innenverteidiger Uaferro in den Ball, fälschte diesen damit an den Innenpfosten ab, von wo dieser an die Torlinie abprallte. Boeder kam gerade noch rechtzeitig und klärte in höchster Not (34.).

Auch die Gäste hatten durchaus ihren Anteil an einem spielerisch starken ersten Durchgang, kamen aber nicht zwingend genug vor den Kasten der Hausherren.

Cuni sticht direkt nach der Pause

Dass die Saarbrücker nicht viele Chancen brauchen, bewiesen sie kurz nach Wiederanpfiff: Nach Freistoß-Hereingabe von Jänicke ließ die Abwehr der Hausherren Cuni sträflich frei zum Kopfball kommen, sodass dieser den Ball aus kurzer Distanz einnicken konnte (47.).

Die Partie wurde in Folge des Saarbrücker Führungstreffers deutlich intensiver und war teilweise geprägt von robust geführten Zweikämpfen: Während FCS-Verteidiger Boeder in der 56. Minute nach einem Foul gegen Bär noch ohne Verwarnung davonkam, kassierten die Münchener Löwen kurz darauf gleich zwei Gelbe Karten in Person von Wein (59.) und Verlaat (61.).

Hiller und Günther-Schmidt beweisen Fair-Play

Für das spielerisch letzte Highlight sorgte Ex-Löwe Neudecker, dessen Abschluss gerade noch rechtzeitig vom grätschenden Lannert geblockt werden konnte (71.). Zwei ebenfalls nennenswerte Aktionen hatten in Hälfte Zwei derweil 60-Keeper Hiller (62.) und Saarbrückens Stürmer Günther-Schmidt (81.): Beide machten den Schiedsrichter jeweils auf eine Fehlentscheidung aufmerksam, die eigentlich von Vorteil für ihr eigenes Team gewesen wäre.

Schlussendlich fehlten den Hausherren die spielerischen Mittel, um sich gegen das Abwehrbollwerk der Saarbrücker durchzusetzen. Der FCS sichert sich mit dem Auswärtssieg wichtige Punkte im Aufstiegsrennen und verkürzt somit unter anderem den Abstand auf 1860.

Die Löwen sind am Mittwoch um 19 Uhr beim Auswärtsspiel in Freiburg wieder im Einsatz. Gleichzeitig zum 1860-Spiel trifft Saarbrücken zu Hause auf den VfB Oldenburg.