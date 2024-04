TSV Bayer Leverkusen verlängert mit Eigengewächs

Der TSV Bayer Dormagen hat eine Rechtsaußen-Spielerin aus der eigenen Jugend für ein weiteres Jahr an den Verein binden können. Die 20-jährige gewann 2022 die Deutsche Meisterschaft in der A-Jugend.

Der TSV Bayer Leverkusen kann auch in der kommenden Saison mit seiner Nummer 28 planen: Rechtsaußen-Spielerin Christin Kaufmann hat ihren Vertrag bei den Werkselfen um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Die in Franken geborene und aufgewachsene Kaufmann begann mit sechs Jahren mit dem Handball. 2020 wechselte sie auf das Sportinternat in Leverkusen und machte im Sommer 2022 ihr Abitur. Die 1,70 Meter große Linkshänderin gewann mit den Juniorelfen 2022 den Deutschen Meistertitel in der A-Jugendbundesliga und schaffte zur aktuellen Saison den Sprung in das Bundesligateam der Werkselfen.

In der laufenden Saison kam die 20 Jahre alte Studentin im Bereich Medienmanagement in bisher allen 20 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei 40 Tore. "Ich freue mich, ein weiteres Jahr in Leverkusen zu bleiben. Seit vier Jahren wohne ich mittlerweile hier und bin sehr glücklich und dankbar diesen Weg zu gehen. Ich habe diese Saison extrem viel gelernt und bin gespannt auf das, was noch kommen wird", blickt Kaufmann voraus.