TSV Bayer Dormagen verlängert mit Linksaußen

Der TSV Bayer Dormagen schafft Planungssicherheit auf der Linksaußen-Position. Der Zweitligist kann seinen zweitbesten Topscorer der laufenden Saison für ein weiteres Jahr halten.

Der TSV Bayer Dormagen kann auch in der kommenden Saison mit seinem Joshua Reuland planen. Der Linksaußen hat seinen Vertrag beim Zweitligisten um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Reuland überzeugt

"Joshua hat in dieser Saison bisher mit konstant guten Leistungen in Abwehr und Angriff überzeugt. Nicht nur wegen einer Trefferquote von 81 Prozent hat er Werbung in eigener Sache betreiben", so TSV-Handball-Geschäftsführer Björn Barthel.

"Denn als Vize-Kapitän ist er zudem ein wichtiger Ansprechpartner, dessen Wort bei den Trainern und innerhalb der Mannschaft Gewicht hat. Wir freuen uns, dass wir auch in der kommenden Saison weiter auf "Josh" bauen können“, führte Barthel weiter aus.

"Wartet noch eine Menge Arbeit"

"Ich fühle mich sowohl persönlich wie auch handballerisch derzeit gut und möchte deshalb gerne noch eine weitere Saison dranhängen", meinte Joshua Reuland selbst zu seiner Vertragsverlängerung.

"In der Rückrunde wartet noch eine Menge Arbeit auf uns, damit wir auch weiterhin in der 2. Bundesliga spielen. Auch da bin ich guter Dinge, das wir unser Ziel Klassenerhalt gemeinsam erreichen", so der gebürtige Adenauer.