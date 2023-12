TSV Bayer Dormagen trennt sich von U23- und A-Jugend-Trainer

Der TSV Bayer Dormagen hat sich entschieden, den zum 30. Juni 2024 auslaufenden Vertrag mit dem Cheftrainer der U23 und der A1-Jugend nicht zu verlängern.

Martin Berger übernahm im Juli 2022 den Posten als Nachfolger von David Röhrig und Peer Pütz und hatte den Cheftrainer-Posten der U23 und A1-Jugend sowie die Verantwortung für den Anschlussbereich inne. Dem 31-Jährigen gelang am Ende der vergangenen Saison 2022/23 der lang ersehnte Aufstieg mit der Dormagener Reserve von der Ober- in die Nordrheinliga. Die A-Jugend erreichte unter Berger das Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft, wo man am THW Kiel scheiterte.

Viele Spieler konnten unter ihm den Schritt in die 2. Bundesliga gehen und wurden auch dort weiterhin gemeinsam mit Cheftrainer Matti Flohr im Sinne der Anschlussförderung weiterentwickelt. Nun habe sich der Verein entschieden, "strukturell einen neuen Weg einzuschlagen und deshalb diesen frühen Zeitpunkt der Entscheidung bewusst gewählt, um in Ruhe und durchdacht über die Nachfolge zu entscheiden", heißt es.

"Wir sind Martin Berger für seine bisher geleistete Arbeit sehr dankbar. Nun freuen wir uns auf das kommende halbe Jahr der Zusammenarbeit, in der wir gemeinsam noch große Ziele haben und wir Martin zur Erreichung der Ziele zu einhundert Prozent unterstützen", wird TSV-Handball-Nachwuchskoordinator Dennis Horn zitiert.

"Ich freue mich sehr über die gemeinsame Zeit hier beim TSV. Ich kam mit der Aufgabe neue Impulse zu geben und Talente im Verein zu entwickeln und zu halten. Der Aufstieg der U23 in die 4. Liga war ein wichtiger Schritt für die zukünftige Anschlussförderung beim TSV. Das wir mit der U19 im bundesweiten Wettbewerb stets im und um das Viertelfinale spielten, hat mich ebenfalls sehr begeistert", so Martin Berger.