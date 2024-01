TSV Bayer Dormagen: Rechtsaußen-Duo für neue Saison steht

Peter Strosack und Kaj Kriescher bilden in der kommenden Saison das Duo auf Rechtsaußen beim Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen.

Der 29 Jahre alte Strosack, der im Sommer nach Stationen in Leipzig und Lübbecke, zurück an den Höhenberg kam, hat seinen Vertrag bei den "Wieseln" vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

"Ich freue mich nach wie vor wieder hier zu sein und fühle mich hier in der Region sehr wohl. Darüber hinaus ist die Kombination aus Handballspieler und Athletiktrainer derzeit passend für meine Lebensplanung", freut sich der gebürtige Lahrer, der im gesamten Jugendbereich der Handballabteilung im Athletiktraining eingesetzt wird, auf die kommenden Jahre beim TSV Bayer.

Junger Belgier rückt auf

Als neuer Partner an der Seite von Strosack auf Rechtsaußen rückt Kaj Kriescher in den Bundesliga-Kader auf. Der 19 Jahre alte Belgier kam 2019 im ersten Jahr in der B-Jugend aus seiner Heimat Eupen nach Dormagen und gehört dem Regionalliga-Team des TSV an, welches derzeit auf dem vierten Tabellenplatz steht.

"Ich freue mich sehr über den Sprung in den Bundesliga-Kader. Darauf habe ich all die Jahre hingearbeitet und bin froh, dass es jetzt geklappt hat", freut sich der 1,83 Meter große Linkshänder.

Er stand in der laufenden Saison bereits dreimal im Spieltagskader in der 2. Bundesliga und wurde Anfang Januar erstmals in die Nationalmannschaft berufen wurde und trug das Trikot der "Red Wolves" in den Länderspielen gegen Zypern und die Färöer-Inseln.