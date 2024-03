TSV Bayer Dormagen muss auf Ian Hüter verzichten

Der TSV Bayer Dormagen muss gegen den VfL Eintracht Hagen (Freitag, 19:30 Uhr) auf Ian Hüter verzichten. Der Spielmacher kehrte verletzt vom Lehrgang der amerikanischen Nationalmannschaft zurück.

Hüter, der Kapitän der US-Nationalmannschaft ist, habe sich beim Lehrgang des US-Teams eine schmerzende Rippenprellung mitsamt Blutergüssen eingehandelt, wie der Zweitligist mitteilte.

"Ich muss leider davon ausgehen, dass uns Ian gegen Hagen somit nicht zur Verfügung stehen wird", bestätigte Cheftrainer Matthias Flohr den Ausfall. Er geht dennoch optimistisch in das Spiel: "Auf solche Spiele haben wir richtig Bock und natürlich wäre es schön, dieses auch zu gewinnen."

Es wird jedoch eine schwierige Aufgabe. Der VfL habe "einen in der Breite am stärksten besetzten Kader der gesamten Liga", so Flohr. Allerdings könne sein Team, wie der Trainer, befindet, "befreit aufspielen". Im Hinspiel gab es eine deutliche 28:25-Niederlage.