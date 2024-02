TSV Bayer Dormagen mit Engpass im Rückraum

Der Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen muss im Heimspiel gegen den HSC 2000 Coburg am heutigen Freitagabend (16. Februar, 20 Uhr) auf zwei Rückraumspieler verzichten.

Im Angriff muss Dormagen weiterhin auf Spielmacher Ian Hüter, der in dieser Woche seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hatte, verzichten. Der 26-Jährige fehlt wie schon Vinnhorst wegen eines Muskelfaserrisses.

Auch nicht mit dabei sein wird der erkrankte Lucas Rehfus, sodass im Rückraum viel Verantwortung auf den Schultern von Alexander Senden und Sören Steinhaus liegen dürfte.

Auch Coburg mit Sorgen

Aber auch die Gäste kommen nicht ohne Sorgen nach Dormagen. Zu den langfristig verletzten Arkadiusz Ossowski und Fynn Herzig gesellt sich nun auch noch Jakob Knauer. Der 24 Jahre alte Rückraumakteur zog sich bei der 24:28-Heimniederlage gegen Eintracht Hagen eine Fraktur am Daumengrundgelenk der linken Wurfhand zu.

Da beide Teams mit einer Niederlage in den Saisonendspurt gestartet sind, bedarf es auf beiden Seiten einer deutlichen Leistungssteigerung, will man die Punkte einfahren.

Barthel: "Haben alles in eigener Hand"

"Dafür brauchen wir aber mehr Überzeugung und eine andere Körpersprache als letzten Samstag. Aber mit einer gewissen Ruhe und einem positiven Glauben an unsere Stärken werden wir das auch schaffen. Wir haben alles in eigener Hand", ist TSV-Geschäftsführer Björn Barthel überzeugt, dass die Dormagener gegen Coburg an das letzte Heimspiel gegen Essen (34:32-Sieg) anknüpfen können.