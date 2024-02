TSV Bayer Dormagen löst Trainerfrage

Der TSV Bayer Dormagen hat den Nachfolger von Cheftrainer Matthias Flohr gefunden: Julian Bauer übernimmt ab Sommer die Verantwortung an der Seitenlinie. Der 29-Jährige kommt von der A-Jugend des SC Magdeburg und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterzeichnet.

"Ich habe sehr große Lust auf die Aufgabe in Dormagen", betont Bauer. "Die DNA des Vereins, junge Spieler aktiv in den Bundesligakader zu integrieren, sie weiter auszubilden und mit ihnen den nächsten Schritt zu gehen, hat mich sehr gereizt."

Nach zehn Jahren beim SC Magdeburg sei es Zeit gewesen, "den nächsten Schritt zu gehen", so Bauer weiter. "Beim TSV Bayer Dormagen finde ich optimale Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Arbeiten vor." Bauer trainiert derzeit die A-Jugend des SC Magdeburg, mit der er aktuell in der Jugendbundesliga die Tabelle in der Gruppe I der Meisterrunde anführt. Am Wochenende feierte er mit seinen Jungs einen 34:26 (17:12)-Erfolg gegen den Nachwuchs seines neuen Arbeitgebers.

„Nach einer zeitintensiven und langen Trainerfindung mit vielen Gesprächen bin ich überzeugt, mit Julian Bauer den richtigen Trainer für unseren Verein gefunden zu haben", sagt Geschäftsführer Björn Barthel. "Die Gespräche der letzten zwei Wochen mit ihm haben mich vollends überzeugt."

Mit Bauer habe man "einen der begehrtesten und talentiertesten Trainer gewinnen können", so Barthel weiter. "Seine Idee von Handball, Führung und Kommunikation deckt sich mit dem Trainerprofil, welches wir gesucht haben. Ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft."

Seit 2014 steht Bauer beim SC Magdeburg unter Vertrag und feierte mit der B-Jugend des Vereins 2018 den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. 2021 gewann er mit der A-Jugend die Pokalrunde. Persönlich wurde er 2022 als "Trainer des Jahres" des LSB Sachsen-Anhalt ausgezeichnet und in der Spielzeit 2022/23 von der Handball-Bundesliga GmbH als „Nachwuchstrainer der Saison" geehrt.

Der TSV Bayer Dormagen ist die erste Cheftrainer-Station im Männerbereich für Bauer, der seit 2019 die A-Lizenz des Deutschen Handballbundes besitzt. Er folgt beim Zweitligist auf Matthias Flohr, der Cheftrainer beim HBW Balingen-Weilstetten wird.