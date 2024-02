TSV Bayer Dormagen künftig auswärts in Pink

Am Mittwochabend hat Zweitligist TSV Bayer Dormagen einen neuen Trikot-Hauptsponsor präsentiert und kündigt ab Sommer einen Wechsel bei den Auswärtstrikots an.

Die in Dormagen ansässige Marke Nø Cosmetics wird die Wiesel in den kommenden zwei Jahren bis zum 30. Juni 2026 unterstützen und dürfte damit einer der ersten Kosmetikmarken als Sponsor in der Männer-Handballbundesliga sein. "Als Ausdruck der Verbundenheit zum neuen Partner wird der TSV Bayer in der kommenden Saison in Auswärtsspielen in pinken Trikots auflaufen", heißt es in einer Vereinsmitteilung.

"Nø Cosmetics steht nicht nur für die Unterstützung des TSV aus Heimatliebe und Wertschätzung für die herausragende Jugendarbeit, sondern auch für die Förderung der Selbstliebe ohne sozialen Druck, unabhängig vom Geschlecht", sagt Charlotte Kroll, Creativ Director von Nø Cosmetics. "Wir sind stolz darauf, Teil einer Bewegung zu sein, die Schönheit als individuelles, selbstbestimmtes Erlebnis versteht und sagt: Pink Is For Everyone."

"Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, mit Nø Cosmetics einen herausragenden und erfolgreichen Partner aus unserer Stadt für uns zu begeistern. Diese Zusammenarbeit ist nicht nur eine sportliche Partnerschaft, sondern auch eine Verbindung, die die Werte der Selbstliebe und Akzeptanz verkörpert und bunt und vielfältig ist und für die Werte steht, die wir auch beim TSV Bayer Dormagen verkörpern", ergänzt Jil Falkenstein, Leiterin Marketing beim TSV.

"Unser Unternehmen glaubt fest daran, dass Schönheit in der Individualität liegt und dass sich Menschen jeder Geschlechtsidentität frei entfalten und akzeptieren sollten. Diese Überzeugung spiegelt sich nicht nur in unseren Produkten wider, sondern auch in unserem gesellschaftlichen Engagement", so Charlotte Kroll, deren Schwester Caroline im Jahr 2017 zusammen mit Vater Andreas das Unternehmen in Dormagen gründete, abschließend.