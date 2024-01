TSV Bayer Dormagen holt Köster zurück

Der TSV Bayer Dormagen begrüßt ab der kommenden Saison einen ehemaligen Spieler zurück im Klub. Damit verstärkt der Zweitligist sich für die Saison 2024/25 auf der Rückraumposition.

Mit Moritz Köster kehrt ein alter Bekannter zum TSV Bayer Dormagen zurück. Der 21 Jahre alte Rückraumlinke, der bereits von 2020 bis 2022 am Höhenberg aktiv war und dort mit der A-Jugend die deutsche Vizemeisterschaft erreichte, kommt vom VfL Gummersbach zu den Wieseln. Der Bruder von Nationalspieler Julian Köster hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben.

"Ich freue mich über die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Mit dem Verein hatte ich sehr gute Gespräche und bin sicher, nach zwei Jahren in der 3. Liga, nun beim TSV den nächsten Schritt machen zu können. In Dormagen möchte ich möglichst viel Spielpraxis sammeln und mit der Mannschaft zusammen erfolgreich sein", so Moritz Köster.

"Dass es uns gelungenen ist, Moritz zurück zum TSV zu holen, ist eine schöne Geschichte. Wir wussten immer um seine Stärken in Abwehr und Angriff und sind sicher, dass er auch mit seiner Persönlichkeit hervorragend zur Mannschaft und zu unserem Konzept passt", freut sich TSV-Handball-Geschäftsführer Björn Barthel über die gelungene Rückholaktion.