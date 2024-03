TSV Bayer Dormagen gibt zwei Personalentscheidungen bekannt

Der TSV Bayer Dormagen feilt weiter an dem Kader für die kommende Saison. Im Zuge dessen sind zwei Personalentscheidungen gefallen.

Patrick Hüter hat seinen auslaufenden Vertrag beim TSV Bayer Dormagen um ein weiteres Jahr bis zum Ende der Saison 2024/2025 verlängert, rückt aber ab Sommer ins zweite Glied.

"Ich werde in der kommenden Saison mein Hauptaugenmerk auf den Beruf und die Familie legen und stehe als Stand-By-Spieler im laufenden Spielbetrieb nur noch für den Notfall zur Verfügung", erklärt der Kapitän der Wiesel, der bald das erste Mal Vater wird

"Es war eine bewusste Entscheidung, mit der ich an den Verein und den neuen Trainer Julian Bauer herangetreten bin. Umso mehr freut es mich, dass wir eine für alle Beteiligten gute Lösung gefunden haben. Ich werde in etwas geringerem Umfang am Trainingsbetrieb teilnehmen und habe weiterhin das Ziel, bei der Weltmeisterschaft 2025 mit dem Team USA zu spielen", sagte der 28 Jahre alte Kreisläufer und Kapitän der Wiesel.

Nicht mehr im TSV-Trikot wird ab der kommenden Saison Florian Träger zu sehen sein. Der 21 Jahre alte Rückraumrechte, der 2020 von TUSEM Essen nach Dormagen kam und 2021 mit der TSV-A-Jugend Deutscher Vizemeister wurde, wird die Wiesel im Sommer verlassen und eine neue Herausforderung annehmen.