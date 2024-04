TSV Bayer 04 Leverkusen verlängert mit Junioren-Nationalspielerin

Laut einer Pressemitteilung des Vereins hat die Junioren-Nationalspielerin Pia Terfloth ihren Vertrag beim Rekordmeister TSV Bayer 04 Leverkusen bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Die 20-jährige Studentin kam 2019 nach Leverkusen und feierte mit erst 16 Jahren im November 2020 bei der 26:30-Auswärtsniederlage in Neckarsulm ein beachtliches Bundesligadebüt, bei dem ihr drei Tore gelangen. Die sowohl auf Rechtsaußen als auch im rechten Rückraum einsetzbare Terfloth erzielte für die Werkselfen in der laufenden Saison bisher in 19 Spielen 45 Tore.

2021 gewann sie sowohl den Deutschen Vizemeistertitel in der A-Jugend als auch die Silbermedaille mit der U17-Nationalmannschaft bei den Europameisterschaften in Montenegro. Im Jahr 2022 folgte der Gewinn der Deutschen Meisterschaft mit der A-Jugend sowie die Aufnahme in den Bundesligakader der Werkselfen.

Die gebürtige Remscheiderin gehört dem aktuellen Kader der DHB-U19/U20 an und hofft auf die Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft in Nordmazedonien (19. bis 30. Juni).

"Ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr in Leverkusen, weil ich glaube, dass ich mich hier unter Michael Biegler als Cheftrainer sowohl im Rückraum als auch auf der Rechtsaußenposition noch sehr gut weiterentwickeln kann. Ich fühle mich in der Stadt und mit dem Umfeld sehr wohl und genieße das Privileg, hier spielen zu dürfen", erklärt Pia Terfloth.