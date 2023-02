Tsurenko zu stark: Maria scheitert in Hua Hin

Nach einer klaren Niederlage ist Tatjana Maria bei den Thailand Open im Viertelfinale ausgeschieden.

Guter Lauf gestoppt: Tatjana Maria in Thailand. IMAGO/Schreyer

Maria, 35 Jahre alte Wimbledon-Halbfinalistin der vergangenen Saison war am Freitag beim 1:6, 1:6 ohne Chance gegen Lesya Tsurenko aus der Ukraine. Maria war bei dem WTA-Turnier in Hua Hin an Nummer sechs gesetzt. Die Veranstaltung ist mit knapp 260.000 Dollar dotiert.

Die Deutsche hatte große Probleme mit ihrem Aufschlagspiel. Mit ihrem zweiten Service gewann sie nur rund ein Viertel der Punkte, insgesamt kassierte sie sechs Breaks. Die ungesetzte Tsurenko machte in dem 1:16 Stunden langen Spiel dagegen kaum Fehler.