Tsongas emotionales Karriereende - Gojowczyk chancenlos

Tennisprofi Peter Gojowczyk ist bei den French Open als zweiter Deutscher in der Herren-Konkurrenz ausgeschieden. Daniil Medvedev hingegen feierte einen ungefährdeten Erstrunden-Erfolg, während Jo-Wilfried Tsonga einen letzten großen Kampf lieferte.

Vor Gojowczyk war am Sonntag bereits Daniel Altmaier gleich zum Auftakt gescheitert. Alexander Zverev schaffte dagegen souverän den Sprung in die zweite Runde, wo er am Mittwoch auf den Argentinier Sebastian Baez trifft. Oscar Otte spielt am Dienstag noch seine Erstrundenpartie gegen den Spanier Roberto Carballes Baena.

Sehen Sie hier die Übersicht: Die Duelle der Deutschen in Roland Garros

Mitfavorit Daniil Medvedev hingegen steht in der zweiten Runde. Der Weltranglisten-Zweite aus Russland gewann am Dienstag in Paris gegen den Argentinier Facundo Bagnis mit 6:2, 6:2, 6:2. Medvedev, der bislang im Stade Roland Garros noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen ist, benötigte lediglich 1:38 Stunden für seinen Erfolg.

Tsongas tränenreicher Abschied

Dramatisch wurde es im Duell zwischen dem an Position acht gesetzten Casper Ruud und Jo-Wilfried Tsonga, für den die French Open das letzte Turnier der Karriere waren. Der 37-Jährige, mittlerweile auf Rang 297 der Rangliste abgerutscht, durfte dank einer Wildcard noch einmal am Grand Slam in seiner Heimat teilnehmen. Vor großer Kulisse lieferte er Ruud eine schier unglaubliche Willensleistung und musste sich erst nach über dreieinhalb Stunden geschlagen geben (7:6, 6:7, 2:6, 6:7).

Besonders bitter: Im vierten Satz führte Tsonga mit 6:5 und servierte zum Satzgewinn, doch eine Verletzung in seiner rechten Schulter machte fortan das Spielen unmöglich. Unter Tränen verlor er sein Aufschlagspiel, auch die medizinische Behandlungspause änderte nichts mehr, den Tiebreak holte Ruud ohne Punktverlust.

Unter großem Applaus, mit vielen Tränen aber erhobenen Hauptes verabschiedete sich der Franzose von den Zuschauern, die die Marseillaise zu seinen Ehren anstimmten: Beim abschließenden Ballwechsel stand das gesamte Stadion für den Australian-Open-Finalisten von 2008 - der nun in den sportlichen Ruhestand geht.