Tsitsipas' verblüffende Netzaktion - Murray und Wawrinka raus

Mit einem Schlag jenseits des Netzes dreht Stefanos Tsitsipas sein Erstrundenmatch. Daniil Medvedev profitiert von einer Aufgabe. Zwei anderen prominenten Namen gelingt es nicht, die Auftakthürde zu nehmen.

Daniil Medvedev hat seine Auftakthürde bei den Australian Open nach Anlaufschwierigkeiten gemeistert. Der Russe profitierte beim Stand von 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners Terence Atmane aus Frankreich und erreichte in Melbourne zum siebten Mal in Folge die zweite Runde.

"Es war ein schweres Match, es waren brutale Bedingungen. Es ist sehr heiß", sagte der Finalist der Jahre 2021 und 2022 nach seinem Match in der australischen Mittagssonne. Der Weltranglistendritte trifft nun auf den Finnen Emil Ruusuvuori.

Stefanos Tsitsipas folgte Medvedev wenig später in die zweite Runde, auch er hatte gegen den Belgier Zizou Bergs zunächst Probleme, gewann am Ende aber souverän 5:7, 6:1, 6:1, 6:3. Ein Ballwechsel zu Beginn des zweiten Satzes sorgte dabei für Aufsehen: Mit viel Unterschnitt gelang es Bergs, den Ball so aufkommen zu lassen, dass er zurück über das Netz sprang.

Wawrinka auf hohem Niveau, aber 2:1-Satzführung reicht nicht

Doch der schnelle Grieche eilte ans Netz, griff mit dem Schläger darüber und prügelte den Ball in einer kuriosen Situation zur Seite weg - Punkt für Tsitsipas. Dessen Kontrahent staunte, während der spätere Sieger sagte: "Das war ein außergewöhnlicher Schlag. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe." Womöglich habe dieser Punkt das gesamte Match gedreht, sagte er.

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka (38) schied hingegen ebenso aus wie der zweimalige Wimbledon-Champion Andy Murray (36). Der Schweizer Wawrinka unterlag dem Franzosen Adrian Mannarino in einem phasenweise hochklassigen Spiel mit 4:6, 6:3, 7:5, 3:6, 0:6, Murray verlor gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry deutlich 4:6, 2:6, 2:6.

US-Open-Halbfinalist Ben Shelton (USA) erreichte durch ein 6:2, 7:6 (7:2), 7:5 gegen den Spanier Roberto Bautista Agut die zweite Runde.