Tsitsipas trifft im Finale von Cincinnati auf Coric

Nach einem Sieg gegen den Weltranglistenersten Daniil Medvedev greift der griechische Tennisprofi Stefanos Tsitsipas nach seinem zehnten Titel auf der ATP-Tour.

Steht im Finale: Stefanos Tsitsipas. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Stefanos Tsitsipas ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Mason/Ohio nahe Cincinnati ins Endspiel eingezogen. Der 24-jährige Grieche schlug am Samstag (Ortszeit) im Halbfinale den Tennis-Weltranglistenersten Daniil Medvedev aus Russland 7:6 (8:6), 3:6, 6:3. Tsitsipas gelang damit die Revanche für die Halbfinal-Niederlage Ende Januar bei den Australian Open.

In einem lange ausgeglichenen Match leistete sich Medvedev in der entscheidenden Phase Konzentrationsschwächen. Beim Stand von 3:2 für Tsitsipas im dritten Satz gab der 26-Jährige mit vier Doppelfehlern seinen Aufschlag ab und konnte das Break in der Folge nicht mehr aufholen.

Im Finale trifft Tsitsipas am späten Sonntagabend auf den Kroaten Borna Coric, der nach Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut und Felix Auger-Aliassime im Halbfinale den Briten Cameron Norrie mit 6:3, 6:4 bezwang. Als Nummer 152 der Weltrangliste ist Coric der am schlechtesten eingestufte Finalist der Turnierhistorie. Der 25-Jährige war wegen einer Schulterverletzung zwischenzeitlich auf Platz 278 zurückgefallen.

WTA: Garcia folgt Kvitova ins Finale

Beim WTA-Turnier in Cincinnati folgte die Französin Caroline Garcia der Tschechin Petra Kvitova ins Finale. Garcia bezwang die Weltranglistensiebte Aryna Sabalenka im Halbfinale 6:2, 4:6, 6:1. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin Kvitova gewann gegen Madison Keys (USA) 6:7 (6:8), 6:4, 6:3.