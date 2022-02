Tsitsipas scheitert an Nummer 163 der Welt

Faustdicke Überraschung in Marseille. Beim 250er Turnier verlor der topgesetzte Stefanos Tsitsipas gegen einen Qualifikanten.

Freitag, den 18. Februar 2022, dürfte der Russe Roman Safiullin so schnell nicht vergessen. Es war der Tag, an dem der Weltranglisten-163. ins Halbfinale des ATP-Turniers einzog - und das dank eines Zweisatzsieges über den turmhohen Favoriten Stefanos Tsitsipas. Der Grieche, in der Weltrangliste auf Rang vier geführt, musste sich dem klaren Außenseiter in zwei Sätzen mit 4:6, 4:6 beugen. Safiullin reichte jeweils ein Break pro Satz, um sich den Sieg zu holen.