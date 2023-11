Tsitsipas gibt nach 17 Minuten auf: Rune darf auf Halbfinale hoffen

Gerade einmal 17 Minuten waren in der Nachmittagssession der ATP Finals am Dienstag gespielt, da war der Court im Pala Alpitour schon wieder verwaist. Beim Stand von 2:1 für Holger Rune gab dessen Konkurrent Stefanos Tsitsipas verletzungsbedingt auf.

"Es war sehr unglücklich", sagte Holger Rune nach dem Kurzeinsatz gegen Stefanos Tsitsipas. "Wir konnten alle in seinem ersten Servicegame schon sehen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ich wünsche ihm alles Gute." Bereits 2021 hatte Tsitsipas beim Saisonabschluss der acht Jahresbesten verletzungsbedingt aufgeben müssen. 2019 in London hatte Tsitsipas die ATP Finals gewonnen, für Rune ist es die erste Turnierteilnahme.

Der Däne Rune und sein neuer Trainer Boris Becker dürfen nun auf den Einzug ins Halbfinale hoffen. Sein Auftaktmatch hatte der 20-Jährige gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic verloren, dabei aber einen Satz gewonnen, was in der Endabrechnung noch wichtig werden könnte (6:7, 7:6, 3:6).

Da sich die beiden Besten aus den jeweiligen Dreiergruppen für das Halbfinale qualifizieren, hat sich die Ausgangslage für den Weltranglisten-Achten nach Tsitsipas' Aufgabe nun deutlich verbessert. In der Grünen Gruppe wartet nun noch das Duell mit Lokalmatador Jannik Sinner. Der Italiener trifft nach seinem Auftaktsieg gegen Tsitsipas (6:4, 6:4) am Dienstagabend auf Djokovic (21 Uhr).

Alexander Zverev, der das Turnier 2018 und 2021 gewonnen hatte, ist nach seinem Auftaktsieg gegen Wimbledonchampion Carlos Alcaraz (6:7, 6:3, 6:4) am Mittwochabend (21 Uhr) wieder gefordert. Dann trifft er bereits zum sechsten Mal in diesem Jahr auf Daniil Medvedev, nur einmal konnte er den Russen dabei bezwingen. Die Rote Gruppe komplettiert Andrey Rublev, der das Auftaktmatch gegen Landsmann Medvedev verlor (4:6, 2:6).