Tsitsipas gewinnt Krimi gegen Thiem - Hanfmann verliert nach drei Tagen

Zwei namhafte, aber nicht gerade formstarke Spieler trafen in der 1. Runde von Wimbledon aufeinander: Stefanos Tsitsipas und Dominic Thiem lieferten sich ein packendes und extrem spannendes Match. Ein solches musste Alexander Zverev noch einmal verschieben.

Manch einer sprach im Vorfeld davon, dass es das leichtmöglichste Los für beide gewesen sei. Der Grund lag auf der Hand: Weder Dominic Thiem, immerhin US-Open-Sieger 2020, noch Stefanos Tsitsipas, Nummer 5 der Welt, kamen in letzter Zeit annähernd an ihre Leistungsgrenze.

Dass sie dennoch auf hohem Niveau Tennis spielen können, zeigten sie am Dienstag und Mittwoch - mit dem besseren Ende für den Griechen. Tsitsipas siegte 3:6, 7:6, 6:2, 6:7, 7:6. Drei Tie-Breaks untermalen ansatzweise, wie eng es zuging, am Ende entschied der Match-Tie-Break mit 10:8 für den Favoriten.

Für den geht es nun gegen den "unkaputtbaren" Publikumsliebling Andy Murray, der mit 36 Jahren noch einmal ungeahnte Höhen erreicht. Kein Wunder, dass Tsitsipas am Mittwochabend sagte: "Ich gehe nicht davon aus, dass mich irgendjemand unterstützt."

Zverev muss weiter warten

Für Alexander Zverev ging das Warten auch am Mittwoch weiter. Weil es durch den Regen in London erneut zu Verzögerungen kam, wurde die Auftaktpartie des Olympiasiegers gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer erneut verlegt und soll nun erst an diesem Donnerstag stattfinden.

Kurios: Während die Topfavoriten Novak Djokovic und Iga Swiatek bereits in der dritten Runde stehen, hat Zverev wie Jule Niemeier noch keine Sekunde auf dem Platz verbracht. Auch das Zweitrundenspiel von Maximlian Marterer gegen den Amerikaner Michael Mmoh wurde wegen des Zeitverzugs auf Donnerstag verlegt.

Djokovic, der spielen durfte, wurde von seinem australischen Gegner Jordan Thompson ordentlich gefordert. Im zweiten Satz des 6:3, 7:6, 7:5 entschied schließlich ein Doppelfehler des Außenseiters den ausgeglichenen Tie-Break. Es bleibt also dabei: Wenn der Serbe in einem Grand-Slam-Match in den Tie-Break muss, ist er in diesen Monaten kaum zu bezwingen. Für ihn geht es in der 3. Runde gegen den Sieger der Partie zwischen Tomas Martin Etcheverry und Stan Wawrinka.

Hanfmann fand den Montag "geil" und ist trotzdem raus

Das Aus kam für Yannick Hanfmann. Der 31 Jahre alte Karlsruher verlor in der ersten Runde gegen den an Nummer neun gesetzten Amerikaner Taylor Fritz mit 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 3:6 und verpasste eine Überraschung damit nur knapp. Die Partie war am Montagabend beim Stand von 3:2 für Fritz im fünften Satz wegen Dunkelheit abgebrochen worden. Am Dienstag konnte sie wegen des Dauerregens in London nicht fortgesetzt werden.

Auch am Mittwoch mussten Hanfmann und Fritz wegen des schlechten Wetters lange warten. Als es weiterging, kassierte Hanfmann ein schnelles Break zum 3:5 und musste sich nach insgesamt drei Stunden geschlagen geben. "Natürlich bin ich enttäuscht. Heute war das leider zu kurz", sagte Hanfmann. "Aber am Montag war das geil, da habe ich richtig gut gespielt."