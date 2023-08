Tsitsipas besiegt "Final-Angst": Erster Titel seit Juni 2022

Stefanos Tsitsipas stemmt nach vergleichsweise langer Zeit mal wieder einen Pokal in die Höhe. Im Finale im mexikanischen Los Cabos bezwang er Alex de Minaur in zwei Sätzen.

Auch am Netz gefährlich: Stefanos Tsitsipas. Getty Images

Als er das letzte Mal ein ATP-Turnier gewann, war Stefanos Tsitsipas in der Weltrangliste noch vor Carlos Alcaraz positioniert - inzwischen fast undenkbar. Nach mehr als 13 Monaten hat der Grieche nun mal wieder jubeln dürfen. In Los Cabos, einem mexikanischen Touristen-Hotspot, besiegte er am Samstagabend (Ortszeit) den Australier Alex de Minaur 6:3, 6:4.

Durch seinen neunten Turniersieg der Karriere rückt Tsitsipas am kommenden Montag im Ranking an Casper Ruud aus Norwegen vorbei auf Platz vier. Vor allem aber dürfte Los Cabos das etwas angekratzte Selbstvertrauen des 24-Jährigen wieder stärken. Schließlich hatte Tsitsipas zuletzt fünf Endspiele hintereinander verloren, davon zweimal gegen Novak Djokovic und eben einmal auch gegen Alcaraz.

Der in Mexiko unterlegene Finalist de Minaur hatte zuvor im Halbfinale den Lauf von Dominik Koepfer beendet. Der Deutsche wird im ATP-Ranking auf Platz 76 klettern.