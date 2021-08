Tsitsipas beschenkt sich mit Viertelfinal-Einzug - Ruuds Serie geht mit 13. Sieg weiter

Am Donnerstagabend gewann Stefanos Tsitsipas beim Masters in Toronto sein Achtelfinale gegen Karen Khachanov glatt - es war ein hübsches Präsent an seinem 23. Geburtstag. Andrey Rublev hatte John Isner zum Gegner.

Beim Masters in der kanadischen Metropole Toronto setzte sich der an Position drei gelistete Grieche Stefanos Tsitsipas glatt in zwei Sätzen gegen Karen Khachanov durch. Am Ende hieß es nach knapp 80 Minuten 6:3 und 6:2 für den Favoriten, der im Viertelfinale auf den Norweger Casper Ruud trifft.

Der an Position sechs gesetzte 22-Jährige hatte in seinem Achtelfinale den Serben Dusan Lajovic ebenso souverän in zwei Sätzen eliminiert (6:4, 6:3). Ruud setzt damit seine Siegesserie von nun 13 Matches in Folge (plus einmal kampflos weiter) fort - zuletzt hatte er die drei zurückliegenden Turniere in Bastaad, Gstaad und Kitzbühel für sich entscheiden können. Das bisher einzige Duell zwischen ihm und Tsitsipas endete beim diesjährigen Masters in Madrid auf Sand mit einem Zweisatzsieg für den Norweger.

20 Asse und die besseren Nerven: Isner schaltet favorisierten Rublev aus

Das Achtelfinale zwischen Andrey Rublev und John Isner war eine spannendere Angelegenheit als die Auftritte von Tsitsipas und Ruud. Der an Position vier gesetzte Russe ging favorisiert ins Match und als Verlierer vom Platz.

20 Asse steuerte der Aufschlaghüne aus USA zu seinem 7:5, 7:6-Sieg bei und war in einem engen Duell (76 Punkte zu 74 Punkte für Isner) derjenige, dem ein einziges Break gelang. Dieses reichte im ersten Satz, um in Führung zu gehen, im zweiten Durchgang hatte der 2,06-Meter-Mann aus Greensboro im Tie-Break mit 7:5 Punkten die besseren Nerven.