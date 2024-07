Tshitoku kommt: Uerdingen wird in Luxemburgs erster Liga fündig

Der KFC Uerdingen 05 legt auf dem Transfermarkt eine hohe Schlagzahl an den Tag. Die neueste Verpflichtung ist Joey Tshitoku. Der 22-jährige Innenverteidiger kommt aus der luxemburgischen ersten Liga von Fola Esch nach Krefeld. Sportdirektor Adalet Güner verrät in einer Meldung weitere Details über den Neuzugang: "Joey ist ein Spieler, der uns mit seiner körperlichen Präsenz und seinen hervorragenden Fähigkeiten im Spielaufbau sehr weiterhelfen wird. Seine Stärke im Kopfballspiel macht ihn nicht nur in der Verteidigung, sondern auch im Angriff bei Standardsituationen zu einer gefährlichen Waffe."