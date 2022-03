TSG Wieseck: Wenn die Ausbildung über allem steht

"Das Image der Nachwuchsleistungszentren hat gelitten - und das leider auch zu Recht": Die TSG Wieseck, ein Amateurverein aus dem hessischen Gießen, lebt den NLZ-Gegenentwurf und feiert mit seiner Jugendausbildung erstaunliche Erfolge. Einblick bei einem der erfolgreichsten Ausbildungsvereine Deutschlands.

Eine Randlage in Gießen. Dort, an den Wieseckauen unweit des Flugplatzes, steht das Jugendförderzentrum der TSG. Benannt ist der Verein nach einem Stadtteil, der seinerseits den Namen von einem kleinen, im Süden angrenzenden Bach hat. Die Geschäftsstelle besteht aus fünf Containern. Ein typischer Amateurverein, könnte man aus der Vogelperspektive meinen, aber das, was hier in Sachen Nachwuchsarbeit passiert, ist eher untypisch. Wenn nicht sogar außergewöhnlich.

Das liegt nicht alleine daran, dass sie hier Wellness- und Fitnessbereiche haben, eine medizinische Abteilung, Elternlounge und Fanshop, auch nicht daran, dass ein Mannschaftsbus bereitsteht, vor allem die Ligenzugehörigkeit der Nachwuchsteams ist der deutlichste Fingerzeig: U 19 wie U 17 der TSG Wieseck spielen in Hessens höchster Liga, die U 15 in der Regionalliga, gemeinsam mit dem NLZ-Nachwuchs großer Südwest-Vereine - während die 1. Herrenmannschaft nur auf Kreisebene zu finden ist. "Ein Amateurverein hat nur begrenzte Ressourcen an Platz, an Geld, an Manpower", erklärt Deniz Solmaz, sportlicher Leiter und Kopf der TSG, "bei den meisten anderen Vereinen geht 90 Prozent davon in die 1. Mannschaft und ein bisschen was bleibt für Jugend über. Und bei uns ist es genau andersherum." Die TSG sei ein Ausbildungsbetrieb, sagt er, "natürlich wäre es irgendwann mal schön, die Jungs hier halten zu können. Aber wenn die Ressourcen nicht da sind, werde ich es immer so handhaben wie jetzt." Konkret heißt das: 90 Prozent der Spieler gehen nach der A-Jugend zu größeren Vereinen, "die letzten drei Jahre waren es eigentlich 100 Prozent". Ob Hessen- oder Regionalligaverein, im Umkreis wisse man um die Arbeit, die in Wieseck geleistet werde, "man bedient sich eben bei uns".

Deniz Solmaz ist der Kopf hinter der TSG Wieseck. Oliver Vogler

Doch die Pointe daran ist: Genau das wollen sie bei der TSG: "Ich rufe selbst bei diesen Vereinen an. Sage, wir haben hier zwei Top-Spieler in der U 19, wann können sie mal mittrainieren", sagt Solmaz. "Die Spieler sollen merken, dass es nur um sie geht."

Alles für den Spieler

Der 37-Jährige muss kurz nachdenken, als er das Konzept des Vereins auf einen kurzen Nenner bringen soll, obwohl - oder gerade weil - sie sich hier so intensiv mit dieser Fragestellung beschäftigen. "Wir richten alles Spieler-zentriert aus - das, was er braucht, das werden wir tun. Wir wollen das beste für die Spieler, wollen sie nach oben bringen." Im Optimalfall zu großen Vereinen. Und das klappt auch: Bayern München, TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach - die Liste der Abnehmer von Wieseck-Talenten liest sich wie das Who-is-who des deutschen Fußballs. "Wir merken, wie gerne diese Nachwuchsleistungszentren unsere Spieler nehmen. Sie sind vielleicht technisch nicht ganz so ausgebildet, aber es sind welche, die mit Druck gut klar kommen. Die wissen, wie Ehrlichkeit, wie Hierarchie funktioniert", sagt Solmaz und lässt dabei schon die Kritik am Status quo der Talentausbildung anklingen, zu der er seine TSG Wieseck als Contrapunkt sieht.

Und was läuft bei der TSG anders? Es sei die Persönlichkeitsentwicklung, die bei seinem Verein im Vordergrund stehe, sagt Solmaz. Diese Kultur zeige sich schon im Erscheinungsbild des TSG-Geländes: Überall habe man dort den Slogan "Fühl dich frei" hängen, "weil wir wollen, dass der Spieler Raum hat, sich selbst zu entfalten und wir nicht starr etwas vorgeben". Dabei gehe es um Freiheiten auf und neben dem Platz: "Um es ein bisschen pauschal und provokant zu sagen: Wir hätten gerne noch die Effenbergs und Kahns, die auch mal Meinungen haben, polarisieren, eigene Entscheidungen treffen." Man setze stark auf sich organisch bildende Hierarchien, Spieler würden intensiv eingebunden und in die Verantwortung genommen, zumal sei die Kommunikation untereinander zentral: "Wir sind hier brutal ehrlich und direkt, wir sagen uns alles, was wir denken. Du brauchst die Ehrlichkeit einfach, wenn du einen menschlichen Umgang haben möchtest. Das ist gewöhnungsbedürftig für manche Spieler und Trainer anfangs. Aber bei uns gibt es diese besondere Feedback-Kultur."

"Wieseck ist wie Bayern München"

Und dieser Ansatz funktioniert: "Wir haben keine richtige Konkurrenz im Kreis und Bezirk", sagt Solmaz, "unser Vereinsarzt hat es mal so ausgedrückt: Wieseck ist wie Bayern München für die Region. Da wollen die Jungs hin, es ist für sie cool." Man konkurriere in der weiteren Umgebung mit den NLZ des FSV Frankfurt, von Kickers Offenbach und Wehen Wiesbaden, viele Spieler aber verliere man nicht mehr in diese Richtung: "Heute sagen die Spieler, entweder gehe ich zur Eintracht, zu Mainz, Schalke oder Hoffenheim - oder ich bleibe gleich hier." Hier macht sich auch der Effekt deutlich, auf den der Verein baut: "Mittelfristig profitieren wir davon, unsere Top-Spieler abzugeben. Ein Spieler, der in der C-Jugend zu Bayern München geht, bringt uns wieder 20 neue E-Jugend-Spieler." In den untersten Jahrgängen werde man so aktuell überrannt, sagt Solmaz.

Wir merken, wenn wir gegen NLZ-Teams spielen, wie leise deren Spieler sind. Das sind Technikroboter, technisch hoch ausgebildet, aber ohne Persönlichkeit. Deniz Solmaz, Sportlicher Leiter TSG Wieseck

Natürlich könne es auch mal passieren, dass der Aderlass an Top-Spielern zu groß ist und einen Abstieg zur Folge hat. "Da muss man seine eigenen Interessen dann auch mal wegschieben", sagt der Sportliche Leiter, der aber natürlich auch nicht völlig ohne den Leistungsgedanken auskommt: Die TSG hat auch vierte und fünfte Mannschaften im Spielbetrieb, "um hier unseren Leuten aus dem Stadtteil etwas zu bieten", nach oben aber werde es schon enger: "Wir werfen eigentlich nie jemanden raus, sind aber immer ehrlich vor der Saison und sagen, wenn wir für jemanden keine Chance sehen. Sagen dann aber auch: Wenn du es durchziehen willst, dann ziehe es durch."

Seit 25 Jahren schon gibt es dieses besondere Jugendkonzept bei der TSG. Solmaz ist seit 16 Jahren dabei und inzwischen hauptamtlich beschäftigt. Nebenbei betreut er, selbst A-Lizenzinhaber, die U 17, mit der er in diesem Jahr in die Bundesliga aufsteigen könnte. Die über 50 weiteren Trainer sind ehrenamtlich im Verein. Über 100 Jugendliche haben während Solmaz' Amtszeit schon den Sprung ans Profi-NLZ geschafft, Ausbildungsentschädigungen, die Vereine erhalten, wenn Spieler das erste Mal im Herren-Profifußball auflaufen, spielen für den rund 160.000 Euro schweren Gesamtetat nur eine untergeordnete Rolle. "Letztes Jahr hatten wir ein wenig Glück und es waren fünf Spieler gleichzeitig. Aber es ist eher so, dass wir einen relativ hohen Beitrag und viele kleine Sponsoren haben, deswegen sind wir davon auch eher unabhängig."

Deutliche NLZ-Kritik

Solmaz selbst sieht keinen Grund, warum der Ansatz der TSG mit ein paar erfolglosen Spielzeiten ins Wackeln geraten könnte - im Gegenteil: "Ich habe die Hoffnung, dass wir als echte Alternative aufkommen. Ich glaube auch, dass wir da zwei Jahre voraus sind, irgendwann der große Schrei kommt: Es muss irgendwas passieren, diese ganze NLZ-Struktur geht so nicht mehr. Du investierst als Profiverein Geld ohne Ende, aber es kommt nichts dabei rum. Man nimmt den Spielern alles ab, jede Entscheidung und wundert sich, dass sie auf dem Platz auch keine Entscheidungen mehr treffen können. Wir merken, wenn wir gegen NLZ-Teams spielen, wie leise deren Spieler sind. Das sind Technikroboter, technisch hoch ausgebildet, aber ohne Persönlichkeit - das hört sich jetzt pauschal an, aber in 80 Prozent der Vereine ist das so", nimmt Solmaz kein Blatt vor den Mund. Zu viele Erwachsene, zu viel Geld im System - all das schleife an den Spielern. "Irgendwann ist der Spieler total rund. Persönlichkeit interessiert dort niemanden mehr. Jemand der eine Meinung hat, jemand der auch mal provoziert, sich mit dem Gegner anlegt, mit dem Schiedsrichter - das gehört doch alles auch dazu. Das ist doch alles abhanden gekommen", kritisiert er.

Damit reiht er sich freilich ein in eine Riege von Kritikern, die die Realität hinter den NLZ mit einem ganzen Bündel an Vorwürfen ins Visier nehmen. Vom Geschäft auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen ist die Rede, vom gnadenlosen Aussortieren, von Vereinheitlichung, mangelnder Persönlichkeitsentwicklung, toxischer Stimmung, blindem Druck, fehlender Erdung, Kontrollwahn und davon, dass die Trainer - selbst um ihr Vorankommen besorgt - Erfolg über Entwicklung stellen. "Gruselig" nennt Solmaz das, was er da in den letzten Jahren wahrgenommen hat. "Aber das ist teilweise sogar gut für uns. Die Zeiten sind vorbei, wo das jeder mitmachen möchte. Klar, die Top-Spieler wollen das immer noch, aber es sind viel weniger als vor fünf Jahren, weil das Image der NLZ gelitten hat - und das auch leider zu Recht." Bei der TSG wisse man um die Tatsache, dass es die Wenigsten in den Profifußball schaffen und will dieser Tatsache Rechnung tragen.

"Das sind junge Leute, mein Gott"

So sind "Gemeinschaft" und "Menschlichkeit" favorisierte Begriffe in Solmaz' Wortschatz: "Ich habe ehemalige NLZ-Spieler, die sind aus dem Internat geflogen, weil sie an ihrem Geburtstag zu spät nach Hause gekommen sind und angetrunken waren. Aber das sind junge Leute, mein Gott, dann gehst du halt auch mal saufen am Abend. Wenn du am Wochenende gute Leistung lieferst, dann gehört das doch auch mal dazu", wird er deutlich. Den gesellschaftlichen Auftrag, verantwortungsbewusste junge Menschen auszubilden, will die TSG auch mit außersportlichen Aktivitäten unterstützen: Zweimal habe man schon mit einer Gruppe Auschwitz besucht, Besuche in der Strafvollzugsanstalt stehen ebenso auf dem Programm. "Es geht darum, Normen und Werte zu vermitteln", sagt Solmaz. Reisen gingen außerdem schon nach Wembley, ins Bernabeu und Camp Nou. Im April fliegt eine Gruppe für eine Woche nach New York. Auch Trainern und Funktionären wolle man zeigen, dass sie gebraucht werden und kein austauschbares Menschenmaterial sind.

Luca Waldschmidt ist der bekannteste Ex-TSGler. "Wenn du dort spielst, gehörst du zu den besten Jugendspielern Hessens und dieser Ansporn steckt in der Mannschaft. Aber du hast kein Gefühl von Druck. Es gibt dort einfach einen gesunden Erfolgshunger", wird der aktuelle Wolfsburg-Profi in der Publikation zitiert, in der die TSG ihr Selbstverständnis vorstellt. Auch John Patrick Strauß (Erzgebirge Aue), Sebastian Müller (Eintracht Braunschweig), Clemens Riedel (Darmstadt 98), Paul Will (Dynamo Dresden) trugen einst das Wieseck-Trikot. Der Kontakt zu vielen Ehemaligen bleibt erhalten. "Viele kommen auch zu Besuch. Für viele ist es Heimat", sagt Solmaz, der betont, auch zu den Spielern Kontakt zu halten, die in der 10. Liga spielen, oder gar nicht mehr. "Der Mensch ist doch der gleiche geblieben."

Seine Arbeit, so sagt er, sei stressig und zeitraubend, mache aber unglaublich viel Spaß. "Es ist einfach was Tolles, als Amateurverein mit den Größten mitzuhalten, gegen sie am Wochenende anzutreten. Die meisten wissen ja gar nicht, wo Wieseck liegt." Das sollte sich ändern, wenn das Modell tatsächlich Schule macht: In Gießen, an den Wieseckauen, nahe dem Flugplatz.