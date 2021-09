TSG: Vier U-21-Kandidaten auf einen Streich

Beim EM-Qualifikationsspiel der deutschen U 21 in Lettland hatte Hoffenheim gleich ein Quartett im Einsatz, drei Deutsche und einen Letten.

Eigentlich war Dennis Geiger als Führungskraft der alten U 21 fest eingeplant gewesen. Doch nach einer Oberschenkel-OP im Februar hatte der Hoffenheimer Mittelfeldspieler die U-21-EM, den Titelgewinn und später auch Olympia verpasst. In der nun neuformierten DFB-Auswahl versuchen sich Geigers Nachfolger zu etablieren. Bei EM-Qualifikationsspiel des Titelverteidigers am Dienstag in Lettland hatte die TSG gleich vier Kandidaten auf dem Platz, darunter einen Gastgeber.

Angelo Stiller hatte bereits zum Auftakt beim 6:0 in San Marino in der U 21 auf dem Platz gestanden, auch in Lettland durfte Hoffenheims Neuzugang von Beginn an ran und erzielte sogar sein erstes Tor für die U 21. Mit einem strammen Linkschuss aus 18 Metern hatte Stiller das DFB-Team mit 2:1 in Führung geschossen. "Ich habe gemerkt, dass hinter mir keiner ist und habe einfach mal draufgezogen, genau in die Lücke", schilderte der 20-Jährige, der seit der U 17 für den DFB aufläuft.

Dagegen feierte Luca Philipp im Tor mit seinem ersten Auftritt in der U 21 zugleich sein absolutes Debüt für Deutschland. Dabei musste der Torhüter, der bei der TSG hinter Oliver Baumann und Philipp Pentke derzeit als Nummer 3 in der Regionalligamannschaft der TSG spielt, ein frühes Gegentor hinnehmen. Nach einem Eckball kam ein Lette aus kurzer Distanz frei zum Kopfball, dennoch schien der wuchtige, aber nicht eben platzierte Ball nicht ganz unhaltbar. Ansonsten bekam der 20-Jährige wenig zu tun und konnte sich nach einer Stunde immerhin bei einer Gelegenheit des besten Letten, Daniels Ontuzans vom SC Freiburg, auszeichnen.

Auch Marco John feierte seine Premiere in der U 21. Das Hoffenheimer Eigengewächs hat damit sämtliche Nachwuchsteams des DFB durchlaufen. Bei der TSG kam John bei den Profis als Linksverteidiger zum Einsatz, in der U 21 auf seiner angestammten Position als offensiver Mittelfeldspieler auf der linken Acht.

Zu guter Letzt stand auch beim Gegner noch ein Hoffenheimer in der Startelf. Der erst 18 Jahre alte Mittelfeldspieler Rolands Bocs ist in der U 19 der TSG aktiv.