TSG verpflichtet Brooks: "Bedarf keiner weiteren Vorstellung"

Die TSG Hoffenheim hat John Anthony Brooks in die Bundesliga zurückgeholt. Der Verteidiger könnte bereits am Samstag zum Einsatz kommen.

Brooks kehrt nach wenigen Monaten bei Benfica Lissabon wieder in die Bundesliga zurück. Nach seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg nach Portugal kam der 29-Jährige nicht wie erhofft zum Einsatz und tritt jetzt die schnelle Rückreise an. Der Innenverteidiger erhält im Kraichgau einen Vertrag bis 2024 und kostet nach kicker-Informationen eine Basis-Ablöse von 300.000 Euro (plus Boni). Bei Benfica hatte er nur einen Vertrag bis Saisonende.

"Jay ist ein gestandener, zweikampf- und kopfballstarker Verteidiger, der eigentlich keiner weiteren Vorstellung mehr bedarf, da er seine Qualitäten in mehr als 200 Bundesligaspielen bereits eindrucksvoll nachgewiesen hat", wird Direktor Profifußball Alexander Rosen in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert. "Er soll und wird mit seiner Erfahrung, seiner Übersicht und seiner Präsenz dazu beitragen, mehr Stabilität in unsere Defensive zu bringen."

Einsatz gegen Gladbach winkt

Aufgrund der vielen Verletzten könnte Brooks direkt am Samstag in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach zum Zug kommen. Schließlich dürfte mit Abwehrchef Kevin Vogt (Oberschenkelprobleme) zumindest ein zentraler Abwehrspieler ausfallen. Auch Ozan Kabak, der gegen Stuttgart gelbgesperrt fehlte, hatte zuletzt mit Mittelfußproblemen zu kämpfen. Kevin Akpoguma ist gelbgesperrt (Vorschau zum Spiel).

"Ich kenne sowohl die Liga als auch die TSG bestens und bin hoch motiviert, sofort loszulegen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir kurzfristig wieder in die Erfolgsspur zurückkehren", kommentiert Brooks seinen Wechsel.

Brooks hat in seiner Zeit bei Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg insgesamt 216 Bundesligaspiele absolviert. Darüber hinaus lief der US-Nationalspieler viermal in der Champions League und fünfmal in der Europa League auf.