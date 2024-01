TSG: Stabilisator Viererkette und Wochen der Wahrheit

Seit dem 3:2-Sieg im Baden-Württemberg-Duell beim VfB Stuttgart Ende Oktober ist bei der TSG Hoffenheim ergebnistechnisch der Wurm drin. Für die Kraichgauer stehen nun richtungsweisende Wochen an.

Denn die nächsten drei Gegner heißen VfL Wolfsburg an diesem Sonntag (A/15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de), 1. FC Köln und 1. FC Union (beide H). Drei Kontrahenten also, die entweder mitten im Abstiegskampf stecken (Köln, Union) oder ähnlich formschwach sind wie die TSG. Denn in den letzten zehn Partien holte der VfL nur drei Punkte mehr als Hoffenheim, die Kölner gar nur einen. Schlechter als die Nordbadener steht in der Formtabelle seit dem zehnten Spieltag lediglich Darmstadt 98 mit vier Zählern da, die TSG holte deren sieben. Insofern kein Wunder, dass es hinter den Kulissen schon wieder köchelt im Kraichgau.

Der Bruch begann in der Tat mit dem 3:2 im Ländle. Mit dem Triumph an diesem 9. Spieltag Ende Oktober 2023 sicherte die Elf von Pellegrino Matarazzo Rang sechs und vieles sprach zu diesem Zeitpunkt dafür, dass 2023/24 endlich wieder eine Saison werden könnte, in der die TSG das Graue-Maus-Image ablegen und womöglich von Europa träumen kann. Immerhin: Auch nach der im November einsetzenden Durststrecke seither mit nur einem Sieg und vier Remis dürfen Andrej Kramaric & Co. auf einen beruhigenden 13-Zähler-Vorsprung auf den Relegationsrang verweisen.

Auch wenn sich zuletzt beim 1:1 gegen den 1.FC Heidenheim die Chancenverwertung als Problem erwies, so liegt das große Problem der TSG doch in der Defensive. Das unterstreichen 21 Gegentreffer in den jüngsten zehn Partien, der schlechteste Wert in der Liga in diesem Zeitraum. Kurioserweise sind mit RB Leipzig ein potenzielles Spitzenteam (19) und mit Borussia Mönchengladbach (18) ein Mittelfeldkonkurrent ähnlich abwehrschwach im gleichen Zeitraum.

Die gute Nachricht aus Hoffenheimer Sicht: Dem FCH räumte die neu-formierte Viererkette lediglich drei Torchancen ein. Womöglich ein Fingerzeig dafür, dass eine Abkehr von der Dreierketten-Grundordnung Matarazzos das System endlich nachhaltig stabilisieren könnte.

Jurasek belebt den Konkurrenzkampf

Personell jedenfalls hat Sportchef Alexander Rosen mit der Leihe des linken Außenverteidigers David Jurasek von Benfica Lissabon, für den die TSG eine Kaufoption von 11 Millionen Euro hält, die sich auf 12 Millionen steigern kann, die Voraussetzungen dafür geschaffen, auch in diesem Grundgerüst Konkurrenzkampf zu haben hinten links. Denn gegen Heidenheim verteidigte noch Stanley Nsoki dort und tat das sehr solide.