TSG Sprockhövel tauscht den Trainer

Die TSG Sprockhövel trennt sich im Abstiegskampf der Oberliga Westfalen von Trainer Yakup Göksu. Nachfolger wird ein alter Bekannter.

Kehrt an die Seitenlinie in Sprockhövel zurück: Andrius Balaika FUNKE Foto Services

Mehr zur Oberliga Westfalen News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Mit erst 15 Punkten nach 20 Spielen steckt die TSG Sprockhövel mitten im Abstiegskampf der Oberliga Westfalen. Ein Trainerwechsel soll dem möglichen Gang in die Westfalenliga nun entgegenwirken. Yakup Göksu muss gehen, die Trennung sei laut Verein einvernehmlich. Ein in Sprockhövel bestens bekanntes Gesicht übernimmt. "Mit Andrius Balaika konnten wir einen Trainer zurückgewinnen, der den Verein und die Strukturen bestens kennt", so der Klub in seiner Meldung.

Dem 45-jährigen Litauer gelang mit der TSG einst der Sprung in die Oberliga, als Trainer führte er den Klub 2016 erstmals in die Regionalliga. Insgesamt sieben Jahre von 2015 bis 2022 coachte er den heutigen Oberligisten, ehe sein damaliger Co-Trainer Yakup Göksu das Ruder übernahm.

Balaika soll nun für frischen Wind sorgen, neue Impulse setzen. Zuletzt sah es in der Liga für Sprockhövel nämlich nicht allzu rosig aus. Seit Mitte November wartet die TSG auf einen Sieg. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt derzeit drei Punkte, allerdings haben Clarholz und Wattenscheid noch Spiele in der Hinterhand.