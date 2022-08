TSG reitet weiter die "Gelbe Welle"

Auch die zahlreichen Verwarnungen und die sich deswegen häufenden Gelbsperren hatten ihren Teil zum ernüchternden Saisonausklang der TSG Hoffenheim beigetragen. Doch es geht schon wieder los.

Insgesamt hatte Hoffenheim in der Vorsaison 75 Verwarnungen angehäuft, aus denen Gelbsperren für elf (!) verschiedene Spieler resultierten. Damit waren die Kraichgauer Schlusslicht in der Fair-Play-Tabelle geworden nach einem vorletzten Platz im Jahr davor. Gelbgesperrt fehlende Protagonisten waren auch ein Mosaikstein für den Absturz aus den Europacup-Rängen bis auf Platz 9 auf der Zielgeraden.

Doch erkennbare Lehren scheinen die Hoffenheimer daraus noch nicht gezogen zu haben. Schon im ersten Spiel der neuen Saison handelten sich die Hoffenheimer beim 1:3 in Gladbach insgesamt vier Verwarnungen ein. Mit Stefan Posch hatte es schon nach 19 Minuten zweimal denselben Spieler erwischt - der Österreicher fehlt deshalb am Samstag im Heimspiel gegen Bochum.

Vermeidbar bis unnötig waren allerdings alle vier Gelben Karten. Nicht nur Poschs Patzer. Auch Diadie Samassekou holte sich wenig später eine ab, weil er zu lange und zu aufreizend den Ball und einen Freistoß für Gladbach blockierte, den er zuvor mit einem Foul an Scally verursacht hatte (23.). Nur eine Minute später war der Malier vorsorglich ausgetauscht worden von Trainer André Breitenreiter, um nicht Gefahr zu laufen, noch einen Spieler mit Gelb-Rot zu verlieren.

In der Fair-Play-Wertung gleich wieder unten dabei

Und eine Viertelstunde vor Schluss war dann Kevin Vogt an der Reihe. Der Abwehrchef forderte - ob zu Recht oder nicht - zu lange und zu heftig das Schiedsrichtergespann auf, dafür zu sorgen, dass der Gegner den vorgeschriebenen Abstand bei einem Hoffenheimer Freistoß einhalten möge. Wieder ein vermeidbares Gelb auf einem Nebenkriegsschauplatz, das keinem hilft und Hoffenheim im Saisonverlauf mit hoher Wahrscheinlichkeit schadet.

Statt endlich mal wieder Pluspunkte in der Tabelle zu sammeln, blieb die TSG saisonübergreifend auch im zehnten Spiel in Folge ohne Sieg, ist aber mit bereits fünf Strafpunkten als Drittletzter in der Fair-Play-Wertung gleich wieder unten dabei.